Hatmillió forint hektáronként a dinnye termesztése és kapnak érte 40-50 forintot kilónként a termelők: kiadták a figyelmeztetést, ezt 2027-ig lehet bírni
Július közepére jelentősen visszaestek a görögdinnye felvásárlási árai Magyarországon, a hónap második felében pedig már a teljes európai piacot súlyos túlkínálat jellemezte.
A nettó termelői árak több esetben kilogrammonként 40–70 forintra zuhantak, ami a gazdálkodók jelentős részénél nem fedezi a termelési költségeket – közölte a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete.
A hazai dinnye betakarítása és áruházi beszállítása július első napjaiban indult el érdemi mennyiségekkel.
A fogyasztói árak ekkor még jellemzően kilogrammonként 250–300 forint között, míg a nettó termelői árak 100–120 forint körül alakultak.
A június végi hőhullám felgyorsította az érést, ezért július első tíz napjában dinamikusan bővült a kínálat. Ezzel párhuzamosan azonban lehűlt az idő, ami visszavetette a fogyasztást. A dinnye iránti kereslet ugyanis erősen hőmérsékletfüggő: kánikulában jelentősen nő, hűvösebb időben viszont akár drasztikusan is visszaeshet.
A növekvő kínálat és a csökkenő kereslet július első hetének végére nyomás alá helyezte a piacot.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a FruitVeB és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete ezért arra kérte az áruházláncokat, hogy tartózkodjanak az árak túlzott letörésétől, és az importtal szemben részesítsék előnyben a magyar dinnyét.
A piac stabilitását azonban nem sikerült sokáig fenntartani.
- Július 11-én a Penny 155,
- a Tesco pedig 159 forintos kilogrammonkénti akciós árat hirdetett a csíkos görögdinnyére.
- A Lidl először 199 forintos árat tett közzé, majd két nappal később 155 forintra csökkentette azt.
A magszegény görögdinnye árát ugyancsak mérsékelte, 222-ről 199 forintra.
Más áruházláncok ennél magasabb árakon kínálták a terméket.
- Az Aldi kilogrammonként 199 forintért hirdette a magvas görögdinnyét,
- a Spar 229,
- az Auchan pedig 249 forintért kínálta a magszegény változatot.
Az egyesület szerint ezek az árak a kialakult helyzetben elfogadhatóbbak voltak a termelők és a beszállítók számára.
Beszakadt a dinnyepiac: már 40–50 forintért sem kell a magyar termés
A kilogrammonkénti 155–159 forintos fogyasztói árakhoz legfeljebb 60–70 forintos nettó termelői ár társulhatott, ami sok gazdálkodónál már az önköltséget sem fedezte.
Az egyesület szerint július 5. és 12. között az európai dinnyeárak még kilogrammonként 40–50 forinttal meghaladták a magyarországi szintet, ezért a hazai árak ilyen mértékű zuhanását ekkor még nem indokolták a nemzetközi piaci folyamatok. Az árak csökkentése ugyanakkor nem sértett jogszabályt, mivel az akciókat meghirdető áruházláncok találtak olyan magyar beszállítókat, akik az alacsonyabb árakat is elfogadták.
Vagyis kezdetben nem az importtermékek szorították le a hazai dinnye árát. Július közepén azonban már egész Európában összeomlott a piac.
A tartós lehűlés miatt Magyarországon és a legfontosabb exportpiacokon is jelentősen visszaesett a kereslet, ezért csökkentek a rendelések és beszakadtak az exportárak. Július 20. környékétől a magyar dinnyét már csak nettó 40–50 forintos kilogrammonkénti termelői áron lehetett értékesíteni.
A betakarított termés egy része még ilyen alacsony áron is eladhatatlanná vált. A helyzetet tovább rontotta, hogy az idényük végéhez közeledő macedón és albán termelők nyomott árakon próbálták értékesíteni megmaradt készleteiket. Mindez különösen érzékenyen érintette a békési gazdálkodókat, mivel erről a termőtájról éppen július második felében érkezik a legnagyobb mennyiségű dinnye a piacra.
A rövid távú kilátások alapján július végéig nem várható számottevő javulás. A hónap utolsó napjaitól, illetve augusztus elejétől azonban ismét emelkedhetnek az árak. Az újabb hőhullám élénkítheti a fogyasztást, miközben a macedón és az albán szezon lezárulása csökkentheti az európai kínálati nyomást. Augusztus első harmadában a békési kínálat már mérséklődik, ugyanakkor nagyobb mennyiségben jelenik meg a piacon a szabolcsi és a hevesi dinnye.
A kínálat időbeli eloszlása és az időjárás azonban nehezen jelezhető előre, ezért az árak további alakulása sem tervezhető pontosan.
A termelők helyzetét nehezíti, hogy az intenzív termesztés hektáronkénti költsége eléri a 4–6 millió forintot, és ebben még nincs benne az áruvá készítés és az értékesítés költsége.
Elfogadható nyereséghez a nettó termelői árnak a teljes szezon átlagában legalább kilogrammonként 100–120 forintot kellene elérnie. Amennyiben az idény jelentős részében ennek csupán a feléért lehet értékesíteni a dinnyét, kevés az esély arra, hogy a szezon egésze gazdaságosan záruljon. Az egyesület arra figyelmeztetett, hogy két egymást követő hasonló év már 2027-re a magyar dinnyetermelés visszaeséséhez vezethet. A szervezet szerint az európai szintű piaci nyomás kezeléséhez a hazai ágazat jelenleginél jóval nagyobb szervezettségére lenne szükség.
Arról is beszámoltunk, hogy elmaradt a dinnyetermelők július 15-re meghirdetett tiltakozása, miután az áruházláncokkal folytatott egyeztetéseken esély nyílt az árvita tárgyalásos rendezésére. A termelői szervezetek ugyanakkor csak ideiglenesen függesztették fel demonstratív akcióikat. Az érdekvédők korábban a dinnye ingyen osztogatását tervezték az egyik üzletlánc előtt.