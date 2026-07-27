Előre szóltak az oroszok: jön a megtorlás, most már Magyarország is izgulhat – Putyinék bejelentik a válaszlépéseket az új uniós szankciók kivetése miatt
Moszkva a közeljövőben bejelenti az Európai Unió legújabb szankciós csomagjára adott válaszlépéseit – közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy az EU elfogadta a 21. Oroszország elleni szankciós csomagot, amelyet Magyarország is megszavazott.
Oroszország a közeljövőben ismerteti az Európai Unió 21. szankciós csomagjára adott válaszát – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.
A diplomata közölte: Moszkva megtorló intézkedései hamarosan nyilvánosságra kerülnek.
Az Európai Unió múlt héten fogadta el az Oroszország elleni újabb büntetőintézkedéseket. A 21. szankciós csomag 48 magánszemélyt és 170 szervezetet vett fel a korlátozások alá esők listájára, emellett több mint 40 hajót is szankcionált. Az intézkedések az orosz bankszektort, több olajfinomítót, valamint a bányászati és kohászati ágazatot is érintik, továbbá lehetővé teszik az Oroszországnak értékesíthető LNG-szállító hajók további korlátozását.
A csomag elfogadását megelőzően hosszú egyeztetések zajlottak a tagállamok között. Magyarország végül támogatta a szankciókat, miután több, a magyar energiabiztonság szempontjából fontos garanciát sikerült elérni a tárgyalások során.
Moszkva egyelőre nem közölte, hogy pontosan milyen ellenlépéseket tervez, azonban az elmúlt évek gyakorlata alapján ezek érinthetik a kereskedelmet, egyes uniós szereplőkkel szembeni korlátozásokat vagy más diplomáciai intézkedéseket is. Az orosz vezetés korábban többször hangsúlyozta, hogy minden újabb uniós szankciós csomagra válaszolni fog.
Elfogadta az Európai Unió az újabb szankciós csomagot: Magyarország is megszavazta – Ursula von de Leyen azonnal reagált
Az orosz-ukrán háború miatt tovább szankcionálják Oroszországot. Az immár huszonegyedik uniós szankciós csomagot hazánk is megszavazta. Az olajpiac kapcsán is fontos döntés született.