Előre szóltak az oroszok: jön a megtorlás, most már Magyarország is izgulhat – Putyinék bejelentik a válaszlépéseket az új uniós szankciók kivetése miatt

Moszkva a közeljövőben bejelenti az Európai Unió legújabb szankciós csomagjára adott válaszlépéseit – közölte Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. A bejelentés néhány nappal azután érkezett, hogy az EU elfogadta a 21. Oroszország elleni szankciós csomagot, amelyet Magyarország is megszavazott.

Már készülnek az orosz ellenlépések az EU új szankciói miatt / Fotó: ID1974

Oroszország a közeljövőben ismerteti az Európai Unió 21. szankciós csomagjára adott válaszát – jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.

A diplomata közölte: Moszkva megtorló intézkedései hamarosan nyilvánosságra kerülnek.

Az Európai Unió múlt héten fogadta el az Oroszország elleni újabb büntetőintézkedéseket. A 21. szankciós csomag 48 magánszemélyt és 170 szervezetet vett fel a korlátozások alá esők listájára, emellett több mint 40 hajót is szankcionált. Az intézkedések az orosz bankszektort, több olajfinomítót, valamint a bányászati és kohászati ágazatot is érintik, továbbá lehetővé teszik az Oroszországnak értékesíthető LNG-szállító hajók további korlátozását.

A csomag elfogadását megelőzően hosszú egyeztetések zajlottak a tagállamok között. Magyarország végül támogatta a szankciókat, miután több, a magyar energiabiztonság szempontjából fontos garanciát sikerült elérni a tárgyalások során.

Moszkva egyelőre nem közölte, hogy pontosan milyen ellenlépéseket tervez, azonban az elmúlt évek gyakorlata alapján ezek érinthetik a kereskedelmet, egyes uniós szereplőkkel szembeni korlátozásokat vagy más diplomáciai intézkedéseket is. Az orosz vezetés korábban többször hangsúlyozta, hogy minden újabb uniós szankciós csomagra válaszolni fog.