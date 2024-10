Egyszerűbb lesz bringával hévezni

A kerékpáros utasok visszajelzéseit figyelembe véve mostantól még olcsóbb és egyszerűbb kerékpárt szállítani a HÉV-en. Október 15-től az utasok számára elegendő egy BKK-vonal- vagy gyűjtőjegy ahhoz, hogy kerékpárjukat a HÉV teljes vonalán, a fővároson belüli és kívüli szakaszon is magukkal vihessék. A kerékpáros utasok pedig akár a MÁV mobilalkalmazásból vagy MÁV automatákból is vásárolhatnak hasonló árú, a HÉV teljes vonalán érvényes kerékpárjegyet. Azok számára, akik rendszeresen utaznak, a MÁV-csoport Kerékpár országbérletét javasolja továbbra is a vasúttársaság.

Egyszerűbb lesz HÉV-en bringát szállítani / Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Utasbarát fejlesztés valósul meg az Építési és Közlekedési Minisztérium, a MÁV-csoport és a Budapesti Közlekedési Központ megállapodása alapján, amelynek főleg a főváros környéki biciklis túrára indulók örülhetnek, valamint nagy segítség lehet azoknak a kerékpárosoknak is, akik akár egy esetleges műszaki meghibásodás vagy baleset miatt kénytelenek tekerés helyett egy-egy alkalommal a közösségi közlekedési eszközön szállítani a kerékpárt.

Az alkalmi kerékpárosok a fejlesztés eredményeként könnyebben, egyszerűbben válthatják meg a kerékpárjegyüket a HÉV-re. 2024. október 15-étől, keddtől a HÉV-vonalak teljes hosszán lehet kerékpárt szállítani egy BKK-vonaljegy vagy BKK-gyűjtőjegy érvényesítésével, ám emellett természetesen továbbra is megmarad az 500 Ft-os – HÉV-vonalak teljes hosszán érvényes – viszonylati kerékpárjegy, valamint a Kerékpár országbérlet.

A fejlesztés nem érinti a BKK-kerékpárbérlet érvényességi területét, hiszen az október 15-ét követően is csak a fővárosi szakaszon, Budapest közigazgatási határáig érvényes. A MÁV-csoport a kerékpárral rendszeresen utazóknak továbbra is a kerékpár országbérletet ajánlja, mely harminc napig érvényes a MÁV-csoport, a GySEV és a BKK egyes járatain 4950 forintért. A viszonylati kerékpárjegyet és a Kerékpár országbérletet a MÁV-csoport online felületein, az automatáknál és a pénztárakban, valamint a GYSEV pénztáraiban válthatják meg az utasok.

Az új lehetőség csak a kerékpárszállítás díjára vonatkozik, a kerékpárosnak – a saját utazása kapcsán – továbbra is kell rendelkeznie az adott szakaszra érvényes jeggyel, bérlettel vagy díjmentes utazásra jogosító igazolással!