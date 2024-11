Lesújtó adatokat közöltek Budapesten: öt tényező felelős az elhalálozások háromnegyedéért

Dohányzás: 350 ezer életet lehetne megmenteni Európában a svéd modellel / Fotó: NurPhoto via AFP

Mintegy 2-2,5 millióan fogyasztanak nálunk valamilyen nikotintartalmú terméket

A dohányzás két-négyszeresére emeli a sztrók kockázatát, a koszorúérmegbetegedésekét pedig akár a tízszeresére – sorolta tovább az eredményeket Pécsvárady, hozzátéve: nyolcszáz-kilencszáz olyan kémiai anyag szabadul fel a dohány égése során, amely ártalmas az egészségünkre, vagyis nem önmagában a nikotin tehető felelőssé a káros hatásokért. Annak ellenére, hogy a Magyarországon egyre népszerűbb cigarettát pótló megoldások sem ártalmatlanok, tudományos vizsgálatok igazolják, hogy a rizikófaktorokat akár 90 százalékkal is csökkenthetik ezek az alternatívák – magyarázta.

Majd azzal folytatta, hogy

Magyarországon jelenleg mintegy 2-2,5 millióan fogyasztanak valamilyen nikotintartalmú terméket.

Részükről egyre nagyobb az igény az ártalomcsökkentett alternatívák iránt, ezért sokkal nyitottabbnak és befogadóbbnak kellene lenni az ezzel kapcsolatos tudományos, szakmai és társadalmi vitákra.

Szerinte olyan nemzeti szintű stratégiákra van szükség, amely a teljes mértékű ártalomcsökkentés (a leszokás) mellett a leszokni nem tudókat sem hagyja magára. A leszokni nem tudó dohányosok lehetőségét nem szabad leegyszerűsíteni két lehetséges útra, hiszen az ártalomcsökkentett, égés nélkül működő, füstmentes, de nikotintartalmú, adott esetben dohányt is tartalmazó alternatívák hatásának elismerése a cigarettázásról való leszokásban éppúgy eszköz, mint a dohányzás negatív hatásait megjelenítő kommunikáció. Ezekre együttesen építhetők fel az átfogó, innovációra és tudományos eredményekre támaszkodó ártalomcsökkentési stratégiák.

Dr. Karl Fagerström, a Society for Research on Nicotine and Tobacco (SRNT) alapító tagja előadásában az agyról készült CT-felvételekkel igazolta látványosan a nikotin hatását a neurális receptorokra. Ezek idővel egyre erősebb ingert követelnek, mellyel növelik a nikotinbevitel intenzitását. A cigaretta ráadásul még a vénásan beadott drogoknál is gyorsabban és hatékonyabban juttatja be a függőséget okozó szert az emberi szervezetbe. A függőséget erősítik tovább az olyan jelenségek, mint az érzékszervi stimuláció, a rituálékhoz és tárgyakhoz való ragaszkodás, a másokkal való együttlét öröme.