Ketyeg a bomba: a nanoműanyagok a gyógyszerek hatását is befolyásolhatják

Elvileg előrelépést hozhat az újrahasznosítási arány növelése, amellyel legalább a környezetünkbe kerülő műanyag mennyiségét lehetne csökkenteni. Kérdések azonban itt is felmerülnek, hiszen több mint lehetséges, hogy az újrahasznosított műanyagból készülő eszközök sokkal jobban morzsolódnak, mint az újonnan előállítottak. Vagyis úgy tűnik, egyelőre nincs igazán vonzó opció. Bizonyos területeken javíthat a helyzeten a biológiailag lebomló műanyagok használata, vagy éppen a műanyagszemét hőerőművekben való felhasználása is. Ezzel ugyanis ki lehet nyerni a kőlaj-alapanyagban rejlő energiát, miután a műanyagok döntő százaléka kőolajból készül.

Történtek kutatások arra nézve is, hogy mivel lehetne helyettesíteni az egyre rosszabb hírnévre szert tevő műanyagokat. Hollóczki Oldamur szerint például lehetne opció az alumínium használata, ám ez többször annyi energiát igényelne, mint a műanyaggyártás, aminek megint csak költségnövelő hatása lenne: felhajtaná az árakat és csökkentené a fogyasztást. (Hasonló költségnövekmény várható a műanyag palackok üvegre váltásánál is, mert a feldolgozásból adódó energianövekmény itt is hatalmas.)

A nem éppen egyszerű dilemma megoldásához Hollóczki Oldamur szerint először

meg kell érteni, milyen kölcsönhatást mutatnak a nano- és mikroműanyagok a szervezetünkkel, illetve melyek azok a műanyagok, amelyek a legnagyobb kockázatot hordozzák.

Ha ezekben a kérdésekben tudományos konszenzus alakul ki, célszerű a szabályozás területén is lépni.