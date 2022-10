Kevés háztartást nyugtat meg az, hogy ha éves szinten nem használt több gázt, mint amennyire a gáztörvény módosítása alapján kedvezményes áron jogosult, akkor az évközi esetleges túllépés miatti túlfizetését visszautalja számára a szolgáltató a következő elszámolásnál.

A következő hónapban visszaérkezhet a túlfizetés

A földgázfelhasználás során a diktálást választó ügyfelek minden hónapban elszámolószámlát kapnak, így esetükben már akár a következő hónapban is történhet visszafizetés a szolgáltatótól. Éppen ezért nem kell aggódni azon, hogy hosszú távon hiteleznénk a szolgáltatónak – pláne nem ilyen inflációs időkben. Még többen viszont azt szeretnék tudni, hogy mennyi gázt használhatnak fel büntetlenül az adott hónapban. E háztartásonkénti mennyiségek összege kiadja azt az országos felhasználást, amely még belefér a rezsicsökkentett árba. Illetve, egyelőre nem adja ki.

Folyamatosan módosul a mennyiség

Nem lehet egzakt számot mondani, hiába ismert, hogy az átalánydíjasoknak havonta nagyjából ugyanannyi kedvezményes gáz jár, a diktálós ügyfeleknek pedig a jelleggörbe alapján történik a mennyiség meghatározása. Az ügyfelek ugyanis az elmúlt időszakban számos alkalommal váltottak a diktálós és a részszámlás elszámolás között, így nemcsak az adott kör nagysága módosul naponta, hanem a hozzájuk tartozó kedvezményes gázmennyiség is. Az is változtatja a hatósági árral elszámolható mennyiséget, hogy a kormány rendre új és új felhasználókat von be a hatósági tarifa védőernyője alá. A közelmúltban az egy mérőórához tartozó több háztartás kapott ilyen segítséget, de még nem érkezett be minden érintettől a nyilatkozat, ahogyan az összes társasház és szövetkezeti épület sem jelezte, hogy egy mérőhöz az épületben hány lakás tartozik. A hét végén a jogi személynek számító egyházi szervezetek is átminősültek háztartási fogyasztóvá.

Márpedig amíg nem nyilatkozik minden érintett, addig az MVM Next sem tudja, hogy mennyi gázt ad majd el az adott hónapban hatósági áron.

Ráadásul nem is minden ügyfél számlázási időszaka tart a hó első napjától az utolsóig, azaz bőven vannak hóközi fordulónapok, emiatt még nehezebb a teljes havi kedvezményes mennyiség meghatározása.

A felhasználás csökkentése nélkül nem érdemes szerződést módosítani

Az ügyfelek számára azonban van fogódzó. Az átalánydíjasok minden hónapban még akkor is ugyanannyit fizetnek, ha több gázt használnak az éves kedvezményes mennyiség egytizenkettedénél. Csak akkor kell mélyebben a zsebükbe nyúlniuk az éves elszámoláskor, ha éves szinten is túllépték a kedvezményes keretet. Sajátos az a helyzet, amikor az ügyfél éves átalánydíjas mennyisége eleve nagyobb az új jogszabályban megadottnál. Ez esetben – ha egyébként éves szinten nem lépte túl a kedvezményes keretét – visszatérítést kap. Vagyis, ha tetszett, ha nem, hitelezett az MVM Nextnek. Ennek sokan úgy próbálják elejét venni, hogy gyorsan kisebbre vetetik az átalánydíjas mennyiségüket. Ezt megtehetik online, az appon, az ügyfélszolgálaton és telefonon is, ám nem biztos, hogy érdemes erre időt pazarolni.

Mint az MVM Next korábban már felhívta a figyelmet: csak annak célszerű módosítania az átalánydíjas mennyisége nagyságát, ha ezzel biztosan csökkenti majd a felhasználását.

A jelleggörbe feletti fogyasztásért piaci árat kell fizetni

A „diktálósok” minden hónapban (lényegében mindennap), annyi gázt égethetnek el kedvezményes tarifával, amennyit az adott nap időjárási viszonyai alapján a korábbi évek fogyasztási adatai indokolnak. Az MVM Nextől kapott válasz szerint az adott napokhoz tartozó ezen gázmennyiséget az elmúlt húsz év adataiból határozták meg. Azért dolgoztak ilyen hosszú idővel, mert a napi felhasználásokat összekötő jelleggörbében a szélsőséges adatok semlegesítik egymást.

A jelleggörbe azonban több okból sem ad azonos térfogatú gázmennyiséget minden háztartásra.

Az eltérő időjárási, hőmérsékleti viszonyok miatt más-más energiatartalmú gázmennyiség tartozik az ország különböző helyein lévő háztartásokhoz, de eltérő az importból, a föld alatti tárolóból és a hazai forrásból származó földgáz energiatartalma is. Vagyis, bár egyetlen, országos jelleggörbe van, az azt meghatározó változók helyére nap mint nap más-más értékek kerülnek, ha a hőmennyiséget köbméterre váltjuk át.

A lényeg azonban az, hogy a jelleggörbe napi értéke által meghatározott mennyiségig az ügyfél hatósági tarifát fizet, afölött piacit. Ám itt is érvényes, hogyha az esetenkénti túllépéssel bele-belecsúszik is a piaci ársávba, de éves szinten nem használ több gázt a jogszabályban megadottnál, akkor az év végén pénzt kap vissza az MVM Nexttől.

Példákkal is magyaráz a társaság

A kedvezményes mennyiség elszámolása átalánydíj esetén minden hónapban a napok arányában történik. Az egy napra jutó kedvezményes mennyiség 174,4 megajoule, ami fűtőértéktől függően 4,5-5 köbméter – olvasható a társaság honlapján. Ahhoz, hogy megtudjuk, az adott számlázási időszakban (hónapban) mekkora a kedvezményes mennyiség, az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget kell megszorozni a számlázási időszakra jutó napok számával. Ha az ügyfél számlázási időszaka egybeesik a naptári hónappal, akkor az adott naptári hónap napjainak számát kell figyelembe venni, ha nem, akkor a számlázási időszakra jutó napok számával kell megszorozni az egy napra jutó kedvezményes mennyiséget. Az idő- és fogyasztásarányos elszámolás alapján évi 63 645 megajoule, azaz legalább 1729 köbméter gáz biztosított rezsicsökkentett áron.

Ha a várható éves fogyasztás alapján beállított mennyiség így a kedvezményes sávhatár alatt marad, akkor a számlában jellemzően csak rezsicsökkentett ár szerepel, ha pedig annál nagyobb, akkor a legtöbb esetben lakossági piaci ár (versenypiaci költségeket tükröző ár) is szerepelni fog a számlán. Ez azonban – emeli ki az MVM Next – a világpiaci árnak nagyjából csak a háromnegyede. Ha az ügyfél éves elszámolási időszaka nem esik egybe a 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. közötti kedvezményes időszakkal, akkor az általa az éves elszámolási időszakban esetleg ki nem használt kedvezményes mennyiséget a szolgáltató figyelembe veszi a következő éves elszámolási időszakban.