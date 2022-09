Özönölnek a megkeresések az MVM Nexthez a frissen megkapott rezsiszámlákkal kapcsolatban. Miközben a befutó telefonok, levelek és e-mailek száma a korábbinak a sokszorosa, sok esetben nem arról van szó, hogy hibás a számla, hanem arról, hogy az ügyfél nem tájékozódott kellően.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A fűtésre bejelentett gázfelhasználás nyári „normája" nulla

A megkeresések jelentős része a kizárólag piaci áron kiszámlázott gázfogyasztáshoz kapcsolódik. Ezek jellemzően tehát nem rossz számlák, hanem azt tükrözik, hogy az adott ügyfél gázfelhasználása az elosztónál (és nem az egyetemes gázszolgáltatónál) fűtésre, nem pedig egyéb háztartási célra van bejelentve. Márpedig a fűtési célú gázfelhasználás normája a fűtési időszakon kívül nulla, ezért az ebben az időszakban történő minden, jellemzően főzési célú felhasználás a „norma” túllépését jelenti. Ennek korábban nem volt jelentősége, ám most, a kedvezményes mellett a piaci tarifa megjelenésével annál inkább van.

Ráadásul a felhasználók többsége nincs is a tudatában annak, hogy valamikor, sok éve a szerződése megkülönböztetett fűtési és egyéb célú gázfelhasználást, sőt, határozottan állítják, hogy nincs is ilyen kitétel a megállapodásukban.

A fő szabály, hogy tartsuk az éves keretet

Jó hír azonban, hogy az emiatti felhasználás-túllépések miatti többletfizetéseket az MVM Next az éves elszámoláskor visszatéríti, ha az ügyfél egyébként benne marad az éves keretben, ami a földgáz esetében évi 63 645 megajoule, azaz legalább 1729 köbméter. Amúgy visszatérít a társaság minden más év közbeni túllépés miatti túlfizetést is, ha az éves felhasználás nem nagyobb az előbbieknél.

További jó hír, hogy honlapján az MVM Next folyamatosan bővíti a számlázással kapcsolatos tájékoztatást, amelynek átolvasásával sok fölösleges reklamáció megelőzhető. Bogarászhatók az oldalon a felhasználók jelleggörbéi, találhatók számlamagyarázatok, megnézhetők a tájékoztató kisfilmek a változásokról és a kedvezményekről. Az is jó hír, hogy az ügyfél saját maga is léphet önmaga érdekében a társaság online felületén vagy saját mobil applikációja használatával, például – az aggodalmakkal ellentétben – diktálósról bármikor átalánydíjas felhasználóvá válhat. Az viszont kétségtelen, hogy az eddigi kényelmes hátradőlést némi rezsifizetési önképzésnek kell felváltania, és az energiával való takarékoskodás is elkerülhetetlen.