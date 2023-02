Hiába indult el már 2021 decemberében a legújabb európai atomerőmű, a finnországi Olkiluoto 3 tesztelése, a tesztidőszakban már több probléma is volt, és most is egy ilyennel küzdenek. Legutóbb január 26-án állították le a létesítményt, az üzemeltető Teollisuuden Voima (TVO) közlése szerint két napra. Ám az akkor ígért újraindulásból nem lett semmi.

Forrás: TVO

A legnagyobb finn napilap, a Helsingin Sanomat most arról számolt be, hogy a TVO korábbi közlése szerint február 6-án, hétfőn újraindul az Eurajoki Satakunta városában működő erőmű áramtermelése, de a cég a próbaüzemre vonatkozó legfrissebb termelési becsléséből már az derül ki, hogy erre csak február 10-én, pénteken kerül sor. Az új dátum az Areva-Siemens kivitelező párostól kapott becslésen alapul.

A lap felidézi, hogy az 1600 megawattos, nyomottvizes technológiájú Olkiluoto 3 atomerőmű már számos késést szenvedett a próbaüzeme során. Ez év elején a tápvíz szivattyúiban keletkezett károk miatt esett ki a termelése. A szivattyúk járókerekeit már az üzemszünet során kicserélték, de a tömítéseit még javítani kell.

Ezt követően kezdődik az erőműben az a tesztidőszak, amely alatt az erőműnek teljes teljesítménnyel kell villamos energiát termelnie. Ez a TVO legfrissebb becslése szerint 2023. március 14-én indul.