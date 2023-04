Látványos visszarendeződés történt a hazai üzemanyagpiacon az első olyan, teljes negyedévben, amikor már nem lehetett ársapkás terméket tankolni. A számok azt tükrözik, hogy a piacot tisztán a kereslet és a kínálat alakította.

Az autósok elkezdtek tudatosabban tankolni.

Fotó: Huszár Gábor / Kisalföld

A hazai üzemanyag-kiskereskedelem mintegy kétharmadát lefedő Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagjainak összesített értékesítése 2023 első három hónapjában 18,2 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Ezen belül benzinből 8,7 százalékkal, gázolajból 22,5 százalékkal fogyott kevesebb. Mindennek tetejébe a prémiumbenzin forgalma 18,5 százalékkal, a prémiumgázolajé pedig 22,4 százalékkal zuhant.

A NAV-statisztika kedvezőbb lesz

A gázolajeladások zuhanásában a Világgazdaság árufuvarozói körökből származó információi szerint nincs semmi meglepő: miután a hazai ipar számos ágazata veszített a lendületéből, fuvarozni való is kevesebb van. Igaz, a forgalomváltozás tételes okai sem a MÁSZ adataiból, sem a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kicsit későbbre várható jövedéki statisztikáiból nem derülnek ki, csak a fő tendenciák.

Például az, hogy a MÁSZ legfrissebb számai nem valamiféle tankolásikedv-zuhanást mutatnak, hanem azt, hogy megszűntek azok a tényezők, amelyek tavaly és tavalyelőtt eltérítették a forgalmat a normális kínálati és keresleti viszonyok által diktálttól – mondta a Világgazdaságnak Grád Ottó, a MÁSZ főtitkára. Magyarázata szerint lényegében a 2021 ősze előtti, extra befolyásoktól mentes piaci állapot állt vissza. Ezt az állapotot először a koronavírus-járvány hatása billentette ki az egyensúlyából – ez forgalomcsökkenést okozott –, utána a rendkívül magas piaci árakat féken tartó ársapka, ami miatt viszont megugrott az értékesítés. A mostani, negyedéves összehasonlításban így nagyon magas lett a bázis. Emlékezetes, hogy 2022 első hónapjaiban a külföldi kamionosok még szabadon tankolhatták az olcsó magyar gázolajat, és nem korlátozta semmilyen jogszabály a külföldi személyautósok tankolását sem.

Most tehát e megugrások eltűnése mutatkozik meg a MÁSZ-statisztikákban.

Egy harmadik hatás is feljebb nyomta a bázisadatokat: mivel az ársapkás üzemanyag ugyanannyiba került a nagy márkákat tömörítő és a piaci körülmények között az átlagosnál drágábban áruló MÁSZ-tagok úgynevezett színes kútjainál, mint a nagy márka nélküli, kis, fehér kutaknál, az utóbbiaktól sok, korábbi vevő elpártolt. Nem volt ugyanis érdemes feléjük kerülni, ha semmivel nem kell többet fizetni az autópályák mentén működő színeseknél sem. Bár a piacnak ez a belső átrendeződése igazán csak 2022 második felében gyorsult fel, már az első hónapokban megkezdődött. Ennek alapján feltehető, hogy a „fehérek” első negyedéves együttes eladásai a MÁSZ-tagokénál kisebb mértékben csökkenhettek, esetenként talán nőttek is, és éppen a MÁSZ-os kutak rovására. Grád Ottó emiatt mondta azt, hogy a NAV-statisztika kedvezőbbre várható a MÁSZ-énál.

Meg aztán a magyar adópolitika is más

A fentieket, mindenekelőtt a fehér kutak forgalmának megindult növekedését megerősítette lapunknak Egri Gábor, a kisebb töltőállomásokat tömörítő Független Benzinkutak Szövetségének elnöke is. Közölte, hogy e kutak értékesítése még nem érte el az ársapka 2021. novemberi bevezetése előtti szintet. Egri Gábor az országos forgalmi adatok kapcsán elmondta, hogy a magas árak miatt olyan irányban változtak meg az autósok szokásai, hogy végül kevesebbet tankolnak. Egyre nagyobb hangsúlyt kap a pontosabb útvonaltervezés, kedveltebb lesz a telekocsi, és, akiknek nem muszáj, nem is ülnek autóba. Az autósok tudatosabban tankolnak. Ez nemcsak hazai, hanem európai folyamat is.

A térségi, európai összevetésben magas üzemanyagárakról szóló cikkekre reagálva felhívta a figyelmet a hazai üzemanyagok magas adótartalmára, a 27 százalékos áfára. „A hazai adórendszer egészen más, mint a térségbeli országoké. A hazai fogyasztási-, és nem társaságiadó-központú.”

Így minél magasabb a fogyasztási javak egységára, annál magasabb az adójuk. Ha az alacsonyabb árszint elérése a cél, el lehetne gondolkodni az áfa csökkentésén is – magyarázta.

Egri Gábor rámutatott, hogy bár a forint erősödött, de az árfolyama nagyon ingadozik, ezt az instabilitást be kell árazni a termékekben is.

A kutyának se kellett a prémium-üzemanyag

Prémiumbenzinből közel 48 millió liter, prémiumgázolajból pedig 37 millió liter fogyott a MÁSZ-kutaknál. Ezek nagyon kis számok (a normál benzinforgalom 5,5 és a normál gázolajforgalom 7,2 százaléka). Mindennek a tetejébe itt már a bázis is alacsony volt, mert a normál termékeken lévő ársapka a prémiumtermékek sok használóját átterelte a normál termékek felé. A prémiumtermékek esetében tehát a 2021 eleji állapotra történő visszarendeződés az lett volna, ha újból több fogyna belőlük, de nem így történt. Vélhetőleg azért nem, mert hiába szelídült meg kissé az üzemanyag ára, továbbra is magas, így a normál terméken lévő ársapka eltűnése még kevés arra, hogy a prémiumtermékeket korábban vásároló autósok visszaszokjanak ezekre a még drágább, extra termékre. „A prémium-üzemanyagot jellemzően a nagy teljesítményű, drága személyautókhoz vásárolják. E termékeknek a normál minőségnél jobb a hidegindítási tulajdonságot alakító adalékolásuk, vagyis télen jobban kelendők. Csakhogy hiába használhatók akár mínusz 25-30 Celsius-fokig, amikor az elmúlt tél enyhe volt, az említett termék ára pedig magas” – mondta Grád Ottó.

Nem fog elszaladni az üzemanyagár

A várható áralakulások kapcsán a szakember a kevésbé pesszimisták közé sorolja magát. Jelentős drágulástól már nem tart, hiszen a piac mostanra beárazta az OPEC döntéseit, a forint pedig viszonylag erős az euróhoz és a dollárhoz képest is. Igaz – ismerte el – kockázatok mindig lehetnek.