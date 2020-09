Nő a feszültség a két NATO tagország között

A hét vége sem telt el izgalommentesen, egyre mélyül a török-görög konfliktus, amibe mind erőteljesebben avatkozik be Franciaország. Szombaton újabb hadgyakorlatot vezényeltek le a vitatott Fekete-tengeri térségben a törökök. Ankarának a Navtex tengerészeti hírportálon keresztül közzétett bejelentése szerint a hadgyakorlatot az egyedül Törökország által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaság Sadrazamköy nevű városának magasságában hajtják végre, és hétfőig tart majd.

A ciprusi védelmi minisztérium szintén Navtex-üzenetben illegálisnak minősítette a török műveletet, amely szerinte megsérti Ciprus szuverenitását. Egy másik közleményben a ciprusi nemzeti gárda bejelentette, hogy két amerikai hadihajó érkezett a térségbe, egy Ciprussal közös, ugyancsak szombaton kezdődő hadgyakorlatra, amely szeptember 20-ig tart majd.

Törökország és a szintén NATO-tag Görögország régóta vitatkozik a tengeri határokról, de az elmúlt években a Földközi-tenger alatt felfedezett hatalmas földgázmezők Ankara és Nicosia között is kiélezték a feszültséget. A török hajók augusztus első felében kezdték újra a kutatásokat a területen, amit nemcsak Görögország, hanem Ciprus is szuverenitása megsértésének tekint. Ráadásul Ankara harmadszor is meghosszabbította egyik kutatóhajója, az Oruc Reis küldetését a Földközi-tenger vitatott részén, ezúttal egészen szeptember 12-ig.

Josep Borrell európai uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő az augusztus közepén tartott rendkívüli külügyi tanács keretében az EU teljes szolidaritásáról biztosította Görögországot és Ciprust. Emellett felszólította Törökországot, hogy azonnal szüntesse be a helyzet elmérgesedését okozó kutató tevékenységét, és kötelezze el magát a párbeszéd folytatása mellett.

Emmanuel Macron francia elnök pedig pénteken fogadta Korzika szigetén a Földközi- tengerrel határos Spanyolországot, Portugáliát, Olaszországot, Máltát és a ciprusi görög felet a Dél-európai Uniós Tagországok Konferenciáján. Ezt követően már békésebb hangnemet ütött meg, mondván az Európai Unió és a Törökország között zajló tárgyalások jó lehetőséget teremthetnek arra, hogy megoldják a térségben zajló energiaforrások miatt kialakult vitákat. Korábban a francia elnök sokkal határozottabb fellépést kért az uniós tagországoktól Törökországgal szemben.

Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök a vasárnapi Demokrácia és Szabadság szigetén megrendezett Nemzeti Akarat a Gyámságtól a Demokráciáig című szimpóziumon kijelentette:

Emmanuel Macron úrnak még sok gondja lesz velem. Nem ismeri a történelmet. Franciaország történelmét sem ismeri. Ne szórakozzon a török nemzettel, sem pedig Törökországgal.

A török elnök beszédében a kelet-földközi-tengeri feszültséget fokozó Görögországhoz is szólt. Felszólította Görögoszágot, hogy tartsa tiszteletben a szomszédsági viszonyt. Recep Tayyip Erdoğan beszédében azt is kifejezte, hogy Törökország nem fog a Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) fordulni, az ország képes magáról gondoskodni.

Görögország szombaton közölte, hogy tovább fejleszti hadseregét. Görögország 18 vadászgépet vásárol a francia Rafale-tól, valamint hadihajókkal és helikopterekkel bővíti hadseregét. Emellett 15 ezer új hivatásos katonát toboroznak a következő öt évben, és megerősítik a nemzeti védelmi ipart. Micotakisz hozzátette: a fejlesztésekkel új munkahelyek ezrei jönnek létre.