A legnépszerűbb pezsgők idén is az 50 font (22 000 forint) felett árult Moët & Chandon pezsgőház termékei az Egyesült Királyságban, de közvetlenül mögöttük ott van az Aldi 14 fontos (6000 forintos), saját márkás pezsgője, a Veuve Monsigny. A Philizot & Fils nevű, Marne-völgyi családi vállalkozás által beszállított termék maga mögé utasította a másik luxusperzsgőket gyártó házat, a reimsi Lansont is – derült ki a Guardian cikkéből.

A francia diszkontpezsgők az ízpróbán sem okoztak csalódást. A Which? nevű vásárlói csoport éves pezsgőkósolásán a Moët és a Lanson pezsgői előtt végeztek a Tesco, a Marks & Spencer, valamint a Lidl saját márkás pezsgői is. (Az Aldi jó fogyó saját márkás pezsgője itt nem szerepelt valami fényesen.) A Which? kóstolói szerint ár-érték arány tekintetében idén a legjobb a Lild 12 fontos (5200 forintos) saját márkás terméke, a Veuve Delattre Brut.

Óriási durranás: rekordokat dönt a francia pezsgőipar Koccinthatnak örömükben a francia pezsgőgyártók újévkor, ugyanis idén az eladások várhatóan meghaladják a a 2019-es rekordév szintjét is, és 5,5 milliárd eurót tehetnek ki.

Az évtizedes csúcson lévő brit inflációs adatok tükrében talán nem véletlen, hogy a britek idén inkább az olcsóbb pezsgőket vették le az áruházak polcairól. A szigetország lakói évente átlag 400 fontot költenek pezsgőre, a legtöbbet ilyenkor, az év végén vásárolnak. A pezsgők ára átlag 8 százalékkal emelkedett szeptember óta, még a magát a legolcsóbb diszkontláncként reklámozó Aldi saját márkás terméke is drágult egy fonttal a brit boltokban.