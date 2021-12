Mindenek előtt viszont magáról a hajbeültetésről kell ejtenünk pár szót.

A hajbeültetés elve viszonylag egyszerű: Egy adó területről, ahol a fejen sűrű és ellenálló a haj, átültetnek hajtüsző egységeket a hajhiányos területre.

Maga a módszer amivel ezt az átültetést elvégzik már lehet különböző az egyes hajbeültetés klinikákon. (Bár általában mindegyik hangzatos technika mögött a szálankénti beültetés módszere rejlik.)

Hogy ki és miért kezd érdeklődni a téma iránt az ugyanúgy egyedi, mint ahogy az is, hogy ki mi alapján választ a beavatkozáshoz szakembert vagy klinikát. Viszont azt javasoljuk, hogy az orvossal való konzultáció legyen a legfőbb érv, mert egy ilyen beavatkozásnál fontos, hogy az orvos és a páciens is egyetértsen az elvárható eredményen és annak várható idejében. Hiszen a hatás nem azonnali, cserébe viszont végleges megoldást is nyújthat.

Természetesen, mint minden műtéti beavatkozásnak, a sikeres hajbeültetésnek is megvannak az alapvető feltételei. A beavatkozások előtt minden esetben szükség van a személyes szakmai konzultációra, aminek alkalmával a műtétet végző szakorvos felméri a páciens egyéni hajas adottságait és tájékoztatja a pácienst az adott esetben elérhető eredményekről, a beavatkozás menetéről.

Fotó: elements.envato.com

A hajbeültetéssel kapcsolatban leggyakrabb felmerülő kifejezések:

Graft: élettani egységet képező hajszálcsoport, hajtüsző egység. Egy hajtüsző egységben több hajszál is lehet.

Adó, illetve donorterület: Az a fejrész, ahonnan eltávolítják a hajat. Általában a fej hátsó, oldalsó részéről ültetik át a hajat, mert ott a hormonális hatásokkal szemben ellenállóbb haj nő.

FUE tű és tűméret: A hajtüsző egységeket különböző méretű körkésekkel távolítják el az adóterületről. Nagyon fontos, hogy a szakorvos úgy távolítsa el a graftokat, hogy azok ne sérüljenek meg, életképesek maradjanak.

FUE / FUT hajvételi módszer: FUE módszer esetében egy körkéssel egyenként távolítják el a hajat az adóterületről. FUT hajvételi módszer esetében egy vékony bőrcsíkot távolítanak el és utána az eltávolított bőrdarabból nyerik ki a graftokat. Ennél a hajvételi módszernél nem kell az adóterületen lenyírni a hajat.

Norwood és Ludwig skála: A férfiak kopaszodásának mértékét a Norwood skálán, a nőkét pedig a Ludwig skálán mérik.

Androgén alopecia: Hormonális vagy férfias típusú hajhullás. Ez genetikai hátterű, öröklődő jelenség, ami egyébként a nevével ellentétben a nőket is érintheti.

Alopecia areata: Foltos, illetve körülírt hajhullásnak is szokták nevezni. Ennek pontos oka még nem tisztázott és egyénenként változó is lehet.