A magyar innovációkat és az üvegművészetet népszerűsítik az üveg nemzetközi évének hazai programjai,

az érdeklődők Budapesten, Szentendrén, Pannonhalmán és Győrben sokszínű tárlatokon, szakmai konferenciákon, valamint workshopokon vehetnek részt

– közölték a szervezők szerdán a távirati irodával.

Szeptember 4-ig lesz látogatható a II. Ipar- és Tervezőművészeti Nemzeti Szalon, amelynek központi témája az üveg nemzetközi éve. A Közös tér címmel több mint 310 kiállítót és 470 tárgyat bemutató szalon az üvegművészek munkái mellett az innovációikat is a közönség elé tárja. Ilyen például Veress Zoltán (1901–1965) és Suha Zoltán (1932–) vegyészek közös szabadalma, a fátyolüveg, vagy a Báthory Júlia (1901–2000) Munkácsy-díjas üvegművész többtónusú, plasztikus mélyhomokfúvás-technikájával létrejött új műfaj. A stúdióüveg-mozgalommal szinte egy időben, 1962-ben hozta létre azt a kísérleti üvegolvasztó kemencét egy Török Pál utcai alagsorban, amely a hazai gyári, ipari hutai kidolgozás mellett páratlan lehetőséget teremtett a kísérletezésre a meleg üveggel.

A közlemény felidézi, hogy a GlasSpring, a kortárs magyar üvegművészet tavaszi tárlata a Kiskép Galéria szervezésében, a Klebelsberg Kultúrkúriában Koós Ágnes kurátor válogatásában mutatja be ötven nemzetközileg is elismert magyar művész üvegalkotásait, és a hatvan évvel ezelőtt indult Nemzetközi Stúdióüveg Mozgalom kortárs pozícióját is felrajzolja.

Fotó: Illyés Tibor/MTI

Szentendrén, a Ferenczy Múzeumban Üveg hat főre címmel május 29-ig látogathatók hat nemzetközileg elismert üvegművész (Borkovics Péter, Hegyvári Bernadett, László Kyra, Melcher Mihály, Sipos Balázs és Smetana Ágnes) képei és plasztikái.

A tájékoztatás szerint Pannonhalmán az érdeklődők a Hefter Galéria és Stúdióban láthatják a magyar és nemzetközi üvegművészet több mint ötven kortárs képviselőjét bemutató Fény.tér című állandó kiállítást.

A következő hónapokban rendezik meg az üvegművészet fontos állomásait a 18. századtól a múlt század végéig áttekintő kiállítást

a Kiskép Galéria és Koós Ágnes kurátor szervezésében a De la Motte – Beer Palotában, valamint a Magyar Üvegművészek Társaságának történetét bemutató tárlatot a győri Rómer Házban.

A tematikus év hazai szervezőpartnere a Bohus-Lugossy Alapítvány a Kortárs Üvegművészetért, kiemelt támogatója többek között az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Miniszterelnökség, valamint a Magyar Művészeti Akadémia.