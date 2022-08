Az Év Művésze díjjal tüntették ki Benito Antonio Martínez Ocasio Puerto Ricó-i zenészt, azaz Bad Bunnyt az MTV Video Music Awards gálán. A zenész nem jelent meg személyesen a Newark-i Prudential Center színpadán a díjátadón, mert szombaton és vasárnap este is 100 ezer rajongó előtt adott koncertet a Yankee Stadionban, New Yorkban.

Bár személyesen nem, videón keresztül köszönetet mondott New Yorknak, és elénekelte Titi Me Pregunto című slágerét.

Mindig is hittem abban, hogy kultúrám és nyelvem megváltoztatása nélkül lehetek a bolygó egyik legnagyobb sztárja. Benito Antonio Martínez de Puerto Rico vagyok mindenki számára!

– mondta a rapper.

A legjobb előadó díját Dove Cameron vehette át. Az év dala Billie Eilish Boldogabb, mint valaha című szerzeménye lett. A győztesek teljes listája itt található.

Az MTV Video Music Awards 2022 nyerteseinek listája:

Az év videója: Taylor Swift – All Too Well (10 perces verzió) (Taylor’s Version)

Legjobb új előadó: Dove Cameron

Legjobb rock: Red Hot Chili Peppers – Black Summer

Az év művésze: Bad Bunny

A nyár dala: Jack Harlow – First Class

A legjobb hip-hop: Nicki Minaj ft. Lil Baby – Van problémánk?

Legjobb latin: Anitta – Envolve

A legjobb K-pop: LISA – LALISA

Legjobb album: Harry Styles – Harry’s House

A legjobb hosszú formátumú videó: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

A legjobb alternatíva: Maneskin – I Wanna Be Your Slave

Az év dala: Billie Eilish – Happier Than Ever

Legjobb pop: Harry Styles – As It Was

Legjobb R&B: The Weekend – Out Of Time

Legjobb operatőr: Harry Styles – As It Was

Legjobb rendezés: Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Az év csapata: BTS