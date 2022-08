Ezt a hetet egy szomorú hírrel kell kezdenünk, a hétvégén ugyanis sajnos elhagyta az árnyékvilágot Állatkertünk legidősebb, és egyben Európa egyik legkorosabb zsiráfja, Santana, aki éppen negyedszázada volt kertünk lakója - közölte honlapján a Fővárosi Állat- és Növénykert.

A közlemény szerint Santana 1996. július 22-én született a csehországi Liberec állatkertjében, és egyéves korában került Budapestre. Termékeny zsiráfanyaként az évek során számos utódnak adott életet és nevelt fel sikeresen.

természetben a zsiráfok általában 10-15 évig élnek, és a ritka kivételnek számító, matuzsálemi korú állatok sem szoktak húszas éveik közepénél tovább élni. Az állatkertekben, ahol – mint említettük – a legtöbb állathoz hasonlóan a zsiráfok is tovább élnek, a 20-25 éves élettartam sem rendkívüli, de azért az ennél idősebb állatok már kifejezetten aggnak számítanak. Santana a maga bő 26 évével tehát, ha nem is rekorder, tekintélyes kort ért meg. Összehasonlításként elég, ha arra utalunk, hogy az európai állatkertekben élő több száz zsiráf közül alig egy tucat akad, aki még az 1990-es években született, és közülük is a legtöbben 1996 nyarát követően, tehát már Santana után látták meg a napvilágot.

Zsiráfcsapatunk tagjai közül Santana volt az egyik legbarátságosabb. Részben a természete, részben pedig a korával összefüggő tapasztalat miatt is. A rendszeresen megtartott esti sétákon is, amikor a vezetett csoportokkal gyakran szoktuk meglátogatni Állatkertünk legmagasabb lakóit, mindig Santana volt az, akivel a leginkább lehetett barátkozni. Így aztán aligha kétséges, hogy nemcsak a vele éveken, évtizedeken át együtt dolgozó állatkerti munkatársaknak, hanem nagyon sok látogatónknak is nagyon fog hiányozni.

- olvasható az állatkert közleményében.