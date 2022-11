Csalás miatt emeltek vádat 13 ember ellen, aki éveken át egészségügyi termékbemutatónak álcázott programokon országszerte több tucatnyi idős embert tévesztett és károsított meg – tájékoztatta a Zala megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t. A termékbemutatós csalók évek óta tevékenykedtek.

Termékbemutatós csalókat fogott el a rendőrség. A kép csak illusztráció.

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Pirger Csaba közölte, hogy

az elsőrendű vádlott egy pápai férfi, aki 2016-ban két kft., majd 2017-től egy új cég nevét felhasználva társaival az ország több városában szervezett termékbemutató programokat.

Ezeken jellemzően idős, a csalás felismerésére, elhárítására korlátozottan képes sértetteknek értékesítettek különböző termékeket. A csoport tagjai telefonon keresztül ingyenes egészségügyi felmérésre hívták az embereket Szombathelyen, Pécsett, Érden, Kecskeméten, Miskolcon, Szegeden, Budapesten, Ajkán és Zalaegerszegen.

Az adott helyszíneken az ügyfeleknek egészségügyi felmérést színleltek, előadásokat és termékbemutatókat tartottak, hogy eladják nekik a jelentősen túlárazott, de valós egészségügyi hatást nem nyújtó termékeiket. Egyedinek tűnő kedvezményt kínálva vagy nyereményjátékot színlelve vették rá a termékek megvásárlására az egészségi állapotukról megtévesztett és emiatt megrémült embereket.

A sértetteknek az ügyletek után már nem állhattak el a vásárlástól, a kifizetett vételárelőleget egy esetben sem kapták vissza.

Érden egy olyan ingatlant béreltek, amelyben „egészségügyi intézmény hatását keltő berendezési tárgyak” is voltak, hogy a szabályos működés látszatát keltsék. Ott is végeztek hamis orvosi vizsgálatokat, de a 13 vádlott közül csupán a másodrendűnek, egy máriakálnoki férfinak volt egészségügyi végzettsége, miközben más vádlott is rendszeresen orvosként mutatkozott be.

Az úgynevezett terápiás matracot, nyak- vagy lábmasszírozó készüléket kínáló társaság tagjai ellen a Zalaegerszegi Járási Ügyészség 35 rendbeli csalás bűntette miatt emelt vádat.