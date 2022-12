Vírusként söpört végig a Netflix-felhasználókon a Wednesday című horrorkomédia. Az Addams Family spin-off sorozat rekordidő alatt meghódította a közönséget, és kevesebb mint egy hónap alatt a platform második legnézettebb tartalma lett. A november 23-án bemutatott Wednesday 28 nap alatt 1,19 milliárd órányi megtekintést termelt, és a vállalat adatai szerint 176 millió háztartásban került képernyőre – erről a Ad Age írt a streamingóriás marketingigazgatójával készült interjú után. A Netflix nézettségi rekordját a Stranger Things negyedik évada tartja, 1,35 milliárd órányi lejátszással.

Jenna Ortega a Wednesday címszerepében

Fotó: Rita / YouTube

A sorozat alkotói elmondták, hogy a Wednesday sikere egyáltalán nem volt meglepő számukra. A marketinges csapatnak rengeteg munkája volt abban, hogy a világon mindenki tudja, hogy az Addams család nagyobbik gyermeke önálló sorozatban fogja terrorizálni a nézőket. Marian Lee, a Netflix marketingigazgatója elmondta, hogy a Wednesday egy gondosan előkészített és felépített sorozat, egy tökéletes marketingstratégiával megspékelve.

A Wednesday nem eredeti ötlet, hanem az Addams Family spin-off sorozata. Az Addams Familyt 1938-ban alkotta meg Charles Addams képregényes formában. A „galád család” egy kritikája volt a kor fogyasztói társadalmának. Később több filmben, sorozatban és animációs feldolgozásban visszatértek Addamsék a képernyőkre. Eddigi leghíresebb feldolgozásuk az 1992-ben megjelent Addams Family – A galád család volt, ami majdnem 200 millió dollárt gyűjtött.

Lee elmondta, hogy a sorozat marketingjének legfontosabb eleme a nosztalgia volt. Ez egyébként visszatérő elem a Netflix saját gyártású sorozatainál, a Stranger Things például a 80-as évek múltidézésére épít.

Fotó: Image Press Agency / AFP

A sorozatot úgy alkották meg, hogy a lehető legszélesebb közönséggel tudjon rezonálni. Az üzenete, miszerint mindenki egyéniség, és erre büszkének kell lenni, kiválóan passzol a Z generációhoz. A jeleneteit nagyrészt úgy rendezték meg, hogy hasonlítsanak a TikTok-videókhoz, így a fiatalok sokkal könnyebben tudják fogyasztani az epizódokat. A jelmezek és sminkek könnyen lemásolhatók, viszont nagyon egyediek, így rengeteg közösségimédia-kontentet építhetnek rájuk az influenszerek. A sorozat olyan, mintha a Netflix felmérte volna, hogy a Z generációs fiatalok mit szeretnek az interneten a leginkább, majd az eredményt egybegyúrták volna.

Patikamérlegen adagolt marketing

Marian Lee elmondta, hogy csapatával több mint egy éven keresztül dolgoztak azon, hogy tökéletes legyen a marketingstratégia. A cél az volt, hogy a sorozat marketingje vírussá váljon, és végül önmagát terjessze a rajongókon keresztül. Hozzátette, hogy a marketing megalkotásakor mindig az volt a legfontosabb kérdés, hogy

mit tenne Wednesday.

A sorozat Twitter-fiókja, aminek a cikk írásakor 226 ezer követője van, a marketing egyik kulcsfontosságú eszköze lett. A készítők itt kommunikáltak a rajongókkal, méghozzá általában a sorozat karakterein keresztül. A fiókra több olyan videó is felkerült, amin a címszereplő Jenna Ortega Wednesdayként kommentál popkulturális eseményeket, például az Emmy-díjátadót.

A fiókon a főszereplő mellett a többi fontosabb karakter is megjelenik, valamint egy toborzást is elindítottak a sorozat fiktív iskolája, a Nevermore számára. A „beíratkozó” diákok között ajándékokat sorsoltak ki, egy levélben értesítették őket, hogy felvételt nyertek, illetve megkapták a Nevermore egyenruháját is.

Emellett Wednesday megjelent a való világban. A hálaadáskori hosszú hétvégén az amerikai repülőtereken olyan táblákat helyeztek ki, amelyekre Wednesday arcképé tették ezzel az üzenettel:

Nincs magánál éles tárgy? Milyen kár...

A Wednesday egy pillanat alatt vírussá vált

Lee elmondta, hogy a marketingstratégiájuk olyan jól működött, hogy a megjelenésre nem volt olyan ember, aki ne tudta volna, hogy érkezik a sorozat. A közösségi média népe felkapta a szériát, és végül már a felhasználói fiókok is reklámfelületekké váltak. A TikTokon a Wednesday-hashtag a cikk írásakor több mint 25 milliárd megtekintésnél járt. A sorozatban Jenna Ortega táncjelenete annyira ikonikusra sikerült, hogy több millió videóban utánozták le a felhasználók a platformon.

Fotó: Presley Ann / Getty Images

Lee arról is beszélt, hogy a különböző felületeken monitorozták a Wednesday kulcsszók megjelenését, és a marketinget a netes trendekhez igazították.

Ez volt a tökéletes reklámozás. A marketing mindössze 80 százalékát építettük fel, a maradék 20-at a közösségre bíztuk. Amikor a sorozat megjelent valamilyen trend formájában, akkor arra ráugrottuk, és elkezdtük felerősíteni a hatást

– magyarázta a sikerük titkát.

Wednesday bármit képes eladni

A sorozat elképesztő sikere képes volt a hozzá kapcsolt tartalmakat is az egekbe repíteni. Érdekesség, hogy Jenna Ortega a sorozatban a The Cramps Goo Goo Muck című dalára táncolja el a híres jelenetet, de a TikTok-trendekben ezt a táncot Lady Gaga Bloody Mary című dalára kell lemásolni. A sorozat megjelenése után ez a szám annyira népszerű lett, hogy a streamingszolgáltatókon több mint 500 százalékkal többen hallgatták meg, és felkerült a Billboard Global Top 200 toplistájára.

Talán úgy tűnhet, hogy a Wednesday elérte a saját határait, viszont Lee szerint még rengeteg potenciál van a sorozatban.

„Lehet, hogy a fiatalok már látták, de a szüleik korosztálya még nem, illetve vannak még országok, ahol nem mutatták be. Most, hogy a Wednesday globális siker lett, át kell alakítani a marketingkampányunkat, hogy bevonzzuk azokat is, akik kimaradtak belőle” – mondta.