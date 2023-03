A Magyar Posta sikeresen teljesítette a legutóbbi hálózatbővítését a 450. csomagautomata átadásával – közölte a társaság az MTI-vel hétfőn.

Fotó: Dániel Berán / Heves Megyei Hírlap

Az utolsó, hétfőn átadott automatát Budapesten, a Hűvösvölgyi Szolgáltatóháznál helyezték el. Balczó Barnabás elnök-vezérigazgató a gyors és pontos kézbesítés mellett a legfontosabb feladatnak nevezte, hogy a Magyar Posta országszerte biztosítsa a rugalmas átvétel lehetőségét. Hozzátette, hogy a cég csomaglogisztikai tevékenységében kiemelt szerep hárul az e-kereskedelemben megvásárolt áruk hatékony kézbesítésére, de azok számára is megoldás a postai automata, akik maguk szeretnék feladni a csomagjaikat.

A közleményben kitértek arra, hogy Magyarországon az elmúlt 4 évben évente majdnem 20 százalékkal növelte a forgalmat az internetes kereskedelem, ezzel együtt egyre inkább előtérbe került a nem lakcímre érkező kézbesítés.

A posta csomagautomatái a főváros, az agglomerációs települések és a vidéki nagyvárosok forgalmas csomópontjain találhatók, és általában kültéren állnak, megkönnyítve a csomagforgalmat a nap 24 órájában – tették hozzá.

A Magyar Posta először 9 éve, a magyarországi szolgáltatók közül elsőként adott át csomagkiadókat. A fejlesztést akkor is a forgalom emelkedésével indokolták, és további automaták kihelyezésével számoltak, 2014 júliusában már 35 működött országszerte. A most zárult bővítést 2022 júniusában jelentették be.