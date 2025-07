Otthon Start Program: nagy erőkkel készülődnek a bankok

A legfeljebb 3 százalékos éves kamattal kínált lakáshitel akár havi 240 ezer forintos törlesztőrészlet mellett is elérhető, ami versenyképes alternatívája lehet a bérlésnek – különösen annak fényében, hogy az átlagos fővárosi bérleti díjak jelenleg 250 ezer forint körül alakulnak. A konstrukció tehát a bérleti piacra is nyomást gyakorolhat, ami árcsökkenést eredményezhet.

Máris megrohanták a bankokat az érdeklődők

A Világgazdaság korábban beszámolt arról, hogy hetekkel az Otthon Start Program elindulása előtt is élénk érdeklődést mutat a lakosság. Az OTP Bank tájékoztatása szerint a bejelentett kormányzati Otthon Start Programot kedvezően fogadták az ügyfelek, amit a fiókhálózatban tapasztalt megnövekedett érdeklődés is igazol. Hasonló tapasztalatokról számoltak be a CIB Banknál is, ahol szintén jelentős érdeklődést tapasztalnak az ügyfelek részéről, és megfigyelhető egyfajta kivárás is az új program kapcsán. A támogatott konstrukció megjelenése tovább élénkítheti az amúgy is maximális fordulatszámon pörgő lakáshitelpiacot.