Egy amerikai cég több tízezer mesterséges intelligenciával működő csapásmérő drónkészletet küld Ukrajnának

Több tízezer mesterségesintelligencia-alapú csapásmérő drónkészletet küld Ukrajna számára az amerikai–német Auterion nevű szoftvercég. A cég vezérigazgatója, Lorenz Meier azt mondta, hogy a vállalat 33 ezer ilyen rendszert küld az év vége előtt az ukránoknak egy, a Pentagonnal kötött szerződés értelmében.

Óriási szerepet kaptak a drónok az orosz–ukrán háborúban / Fotó: Parilov / shutterstock

A cég szoftverét már ma is használják az orosz–ukrán háborúban, de a Financial Timesnak Meier azt mondta, hogy az új szerződés mintegy tízszer nagyobb léptékű, ami példátlan. Mindeközben az orosz dróntámadások is egyre nagyobbak, ma már nem ritka egyetlen éjjel több száz, iráni tervezésű Sahed drón bevetése sem, ami korábban egy hónapot is igénybe vett.

A drónok egyre nagyobb szerepet játszanak a hadszíntéren

Az oroszok által használt elárasztásos támadások sokszor képesek is áttörni az ukrán légvédelmen, így a találatok száma is a korábbi háromszorosára nőtt az elmúlt hónapokban hivatalos adatok szerint.

Az Auterion csapásmérő rendszereit Skynode-nak hívják, és azok gyakorlatilag olyan miniszámítógépek kamerával és rádióval, melyek a kézi vezérlésű drónokat mesterséges intelligencia vezérelte fegyverrendszerré változtatják, így azok zavarása sem lehetséges, miközben

az ezzel felszerelt drónok mozgó célpontok követésére is alkalmasak, akár egy kilométeres távolságból is.

A szerződés értelmében az Auterion közel 50 millió dollárt kap a Pentagontól a rendszerek szállítására, ám Meier szerint ez nem része a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által belengetett amerikai–ukrán drónmegaüzletnek. Azonban a cégvezető szerint a Virgina központú cég az amerikai–ukrán közös dróngyártás egyik úttörője, elismerve a harctéri tapasztalatok jelentőségét.

Nem versenytársa az ukrán dróniparnak, hanem kiegészítené azt

Meier szerint a cége nem kíván versenyre kelni az ukrán dróngyártókkal, hiszen az ország drónipara fantasztikus, inkább kiegészíteni szeretné azt a szoftverek területén.

Zelenszkij a múlt héten beszélt hazája elfogódrón-gyártásáról is, mely már most is komoly eredményeket ért el, ám további finanszírozást és fejlesztést igényel. A program eddig mintegy hatmilliárd dollárba került az ukrán elnök szerint.