Szélvihar várható az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjon, változik a rajt – közölték a szervezők. A Versenyvezető és a Versenykoordinációs Központ a várható időjárási helyzetre való tekintettel az 55. Kékszalag – Raiffeisen Nagydíj rajtját július 6-án 11 órára halasztja.

Az intézkedés oka, hogy az erős szélben az este, éjszaka és hajnalban ideérkező hajók biztonságos kikötése – a kikötői infrastruktúrák szűkössége miatt – nem biztosítható optimálisan.

Fotó: Nagy Lajos / Veszprém Megyei Napló

Az idei esztendőben a Kékszalag történetében először követheti a nagyközönség a mezőnyt a legelső befutó hajótól a legutolsóig. A Magyar Vitorlás Szövetség a Magyar Telekommal és a Samsunggal kötött együttműködés keretében folyamatos élő egyenes adást sugároz a balatonfüredi Nagymólón kialakított stúdióból csütörtök reggel nyolc órai kezdettel a szombat esti díjkiosztó végéig. Az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj mezőnyét több, kizárólag a közvetítésre dedikált kísérőhajóból filmezik, a képeket pedig valós időben küldik az operatőrök a kitelepített stúdióba.

A folyamatos élő adásban ezeket felvételeket láthatja a közönség, amelyeket szakkommentátorok értékelnek. A Magyar Vitorlás Szövetség és az általuk felkért műsorszerkesztők célja, megmutatni a lehető legszélesebb körben a verseny teljes mezőnyét.

Olyat tesz holnap a Telekom a Kékszalagon, amit Magyarországon eddig még soha senki Ez a technológia nem csupán nálunk újdonság, a világon is az elsők közé tartozik.

Várhatóan 600 hajó vág neki az 55. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjnak. A légvonalban több mint 155 kilométeres távot legkésőbb szombat reggelig kell teljesíteniük a versenyzőknek. A verseny névadó támogatója ötödik éve a Raiffeisen Bank. Zolnai György, a hitelintézet vezérigazgatója elmondta: a 2023-as futamon is nagyon izgalmas befutót vár. Az idén is olyan digitális innovációk segítik a küzdelem követését, amelyek 5-10 éve elképzelhetetlenek voltak, különösen a viadal közvetítését tekintve. Ma már természetes az, hogy a napi pénzügyeket akár a Balaton közepéről is el lehet intézni, ugyanúgy, mint az, hogy a Kékszalag bármelyik hajójának pontos pozíciója bármikor lekérhető és követhető.