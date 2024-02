Hamarosan kijelölhetik a vagyonfelügyelőt a The Body Shop kozmetikai üzletlánc brit részlegének az élére, miután a vállalat fizetésképtelenséggel küzd. A The Body Shop a világ második legnagyobb kozmetikai franchise-a, hetven országban van jelen, és több mint 3000 üzletet tart fenn.

Csődöt jelenthet a The Body Shop brit részlege.

Fotó: Shutterstock

Ha bejelentik a csődöt, akkor a vállalat körülbelül 200 brit üzletének az élére egy vagyonfelügyelő kerül, aki elkezdi rendezni a cég pénzügyeit és kifizetni az adósságokat – írta meg a német T-online.

A Sky News arról számolt be, hogy

a csőd kizárólag a brit részleget érinti, más országokra nem terjed ki a probléma.

A csődeljárás megindításával a cég több száz alkalmazottjának a munkája kerülhet veszélybe az Egyesült Királyságban.

A The Body Shopot 1976-ban alapította Anita Roddick Brightonban. A cég stratégiája, hogy termékeit etikus módon és természetes alapanyagokból gyártja, illetve a csomagolásokat is minél környezetkímélőbb módon állítja elő. Ez utóbbit jól példázzák a The Body Shop könnyen újratölthető flakonjai. Az etikust úgy kell érteni, hogy a kozmetikumok előállításánál a cég mindig is elhatárolódott az állatkísérletektől.

A sokáig népszerű The Body Shop eredményei akkor kezdtek el romlani, amikor a versenytársai is elkezdték magukat a fenntarthatóság címszó alatt marketingelni.

A céget többször is eladták az elmúlt két évtizedben. 2006-ban a francia L’Oréalhoz került, majd 2017-ben a brazil Natura Cosméticos vette át. 2023 novemberében vásárolta meg az Aurelius, egy magántőke-befektetési társaság 207 millió fontért – írta meg a Sky News. A lap úgy tudja, hogy az ügylet lezárása után az új tulajdonos megállapította, a The Body Shopnak a gyengülő kereslet miatt nincs elegendő forgótőkéje. A helyzet kezelése érdekében már bejelentették a cég Home üzletágának bezárását.