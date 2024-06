Idén 50 éves a világ leghíresebb asztali szerepjátéka, a Dungeons & Dragons

2014 óta a D&D 5. kiadása van forgalomban, ami a legnépszerűbb az összes közül.

A játék az elmúlt 50 évben legalább 50 millió példányban fogyott, természetesen rengeteg kiegészítő és egyéb kellék készült hozzá.

Jogi problémák, vallási üldözés és botrányok

Ötven év alatt a D&D-nek kijutott a jóból és a rosszból egyaránt. A kezdeti években például több szerzői jogi per is indult a játék ellen, miszerint az alkotók más művekből lopták az ötleteket a szerepjátékhoz. A leggyakoribb probléma a J. R. R. Tolkien hagyatékkal volt, hiszen a D&D-ben a kezdetektől megjelentek a tündék, törpök, hobbitok, akárcsak a világhírű író műveiben. Sok pereskedés után például a bíróság mondta ki, hogy a hobbitok Tolkien szellemi termékének számítanak, a fantázialényeket az író találta ki, így a D&D nem használhatja őket. Ezt követően kerültek be a szerepjátékba a halflingok, ami szabad fordításban "félszerzetet" jelent. A bírói döntések szerint a tündék, vagy sárkánok már nem tekinthetők Tolkien saját alkotásainak, így ezek a lényeg megmaradhattak a D&D-ben.

Az 1980-as években a szülőkkel kellett szembe néznie a D&D közösségnek. Vallási csoportok felbujtására elkezdett terjedni annak a híre, hogy a D&D valójában sátánista szekták eszköze, akik ezen a játékon keresztül akarják megrontani a fiatalokat. A felnőttek, akik annyit láttak, hogy gyermekeik félhomályos szobákban összegyűlve, számukra érthetetlen szavakat ismételgetnek, sokszor még házilag készített jelmezekbe is bújnak, könnyen hihetőek voltak ezek a rémtörténetek, így sok helyen kerültek a szemétbe a D&D könyvek.