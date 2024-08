Taylor Swift-koncert: egy újabb, iraki tinédzsert fogott el a rendőrség a terrortámadással kapcsolatban

A házkutatás az osztrák Heute beszámolója szerint arra is fényt derített, hogy a támadó akár meg is valósíthatta volna terveit. A hatóságok működőképes robbanóanyagokat, machetéket és kést foglaltak le, de találtak 21 ezer eurónyi hamis pénzt is.

Az továbbra sem világos, hogy mi volt a szerepe az ügyben letartóztatott másik gyanúsítottnak. A 17 éves fiút a koncert helyszínén kapták el, miután beépült egy olyan vállalkozás munkásai közé, amely dolgozott volna Taylor Swift fellépésén.