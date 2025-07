Terrortámadás Iránban - sok az áldozat

Dzsihadisták lőfegyveres támadást követtek el szombaton egy bírósági épületben a délkelet-iráni Szisztán-Beludzsisztán tartomány egyik bírósági épületében, a legújabb értesülések szerint legkevesebb hat embert meggyilkoltak a támadók, és huszonkettőt megsebesítettek – jelentették iráni hírügynökségek.

A terroristák és a biztonsági erők összecsapásáról készült videóból kikockázott kép a bírósági épület előtti útszakaszról: súlyos áldozatokkal járt a terrortámadás / Fotó: AFP

Az iráni igazságügyi minisztériumhoz közel álló Mehr hírügynökség azt közölte, hogy a tartomány székhelyén, Zahedánban elkövetett merénylet elkövetőjeként a pakisztáni Dzsais al-Adl (az igazság hadserege) nevű, beludzs dzsihadista szervezet jelentkezett. A Taszním félhivatalos hírügynökség azt közölte: a fegyveresek behatoltak az épületbe, és válogatás nélkül lőttek mindenkire. Az iráni Forradalmi Gárda elithadsereg riasztott tagjai három terroristával végeztek – tette hozzá a hírügynökség. A halálos áldozatok között van a biztonsági erők három tagja.

Kézigránátot is bevetettek a terrortámadásban

Az IRNA állami hírügynökség helyi rendőrségi forrásokra hivatkozva azt közölte: a terroristák kézigránátot dobtak az épületre, és a halottak között egy nő és egy gyermek is van. A dzsihadisták a Telegramon közzétett üzenetükben felszólították a civileket, hogy kerüljék el az épületet és környékét. A 2012-ben alapított és Irán, valamint az Egyesült Államok által is terrorszervezetként nyilvántartott, az iráni síita vezetés ellen lázadó szunnita csoport az utóbbi években több támadást is elkövetett az Irán egyik legszegényebb régiójaként ismert, Pakisztánnal és Afganisztánnal határos Szisztán-Beludzsisztánban.