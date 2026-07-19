Nem elég a hírnév: ezekbe az üzletekbe bukott bele Hollywood elitje

Ha valaki azt gondolja, hogy egy Oscar-díj vagy százmilliós Instagram-követőtábor automatikusan sikeres vállalkozóvá tesz valakit, elég Kim Basinger, Britney Spears vagy a Kardashian család néhány korábbi üzletére vetni egy pillantást. Volt, aki egy egész várost vásárolt meg, mások éttermet, divatláncot vagy pénzügyi szolgáltatást indítottak a hírnévben bízva, de a legtöbb projekt néhány hónap vagy év alatt látványos kudarcba fulladt. Ezek a történetek az élő példák rá, hogy a márkaépítés és a vállalatvezetés két teljesen külön szakma.

A hírnév nem minden – Kim Basinger városa / Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A hírnév nem minden – Kim Basinger városa

Kevés látványosabb üzleti mellényúlás létezik annál, mint amit Kim Basinger követett el a '80-as évek végén.

A színésznő 1989-ben mintegy 20 millió dollárért megvásárolta a georgiai Braselton kisváros jelentős részét azzal a céllal, hogy filmes és turisztikai központot hozzon létre.

A terv grandiózus volt, a gazdasági alapok azonban hiányoztak. Néhány évvel később Basinger egy másik ügyben is komoly pénzügyi csapást szenvedett el: visszalépett a Boxing Helena című film főszerepétől, ami miatt hosszú jogi vita indult ellene. Mire az ügy lezárult, a városfejlesztési projekt is összeomlott, a területet pedig végül töredékáron 4,3 millió dollárért értékesítették.

A rajongók egyszer még kipróbálják – másodszor már nem biztos

A hírességek kedvenc terepe régóta a vendéglátás. Elsőre logikusnak is tűnhet, hiszen ha emberek milliói kíváncsiak egy sztárra, akkor biztosan beülnek az éttermébe is. A gyakorlat azonban egészen mást mutat. Erre jó példa Britney Spears New York-i étterme, a NYLA (New York–Louisiana). A projektet óriási médiaérdeklődés övezte, a nyitás után azonban gyorsan felszínre kerültek a problémák.

Vezetési konfliktusok, bizonytalan koncepció és működési nehézségek jellemezték az éttermet, Spears pedig rövid időn belül teljesen kiszállt az üzletből.

Kardashians / Fotó: WALTER / BESTIMAGE

Amikor még a rajongók is azt mondták: ebből nem kérünk

Nemcsak a vendéglátásban lehet látványosan belebukni. A Kardashian család 2010-ben saját, előre feltölthető bankkártyát dobott piacra Kardashian Kard néven, amelyet kifejezetten a fiatal rajongóknak szántak. Az üzlet azonban szinte azonnal botrányba fulladt. A kártyát pofátlanul magas és rejtett díjak terhelték – fizetni kellett az ügyfélszolgálat felhívásáért és a kártya lemondásáért is –, így a fogyasztóvédelmi szervezetek és a szabályozók azonnal össztűz alá vették a konstrukciót.

A negatív visszhang akkora lett, hogy a szolgáltatást mindössze 24 nap után teljesen visszavonták a piacról.

Az eset ma is a pénzügyi szektor tankönyvi példája arra, milyen gyorsan képes összeomlani egy hibásan árazott termék.