Deviza
EUR/HUF362,71 +0,15% USD/HUF317,16 +0,22% GBP/HUF426,26 -0,04% CHF/HUF393,08 +0,43% PLN/HUF83,51 -0,17% RON/HUF69,19 +0,09% CZK/HUF14,99 +0,22% EUR/HUF362,71 +0,15% USD/HUF317,16 +0,22% GBP/HUF426,26 -0,04% CHF/HUF393,08 +0,43% PLN/HUF83,51 -0,17% RON/HUF69,19 +0,09% CZK/HUF14,99 +0,22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX141 182,49 -0,63% MTELEKOM2 612 -0,69% MOL4 150 -0,29% OTP44 840 -0,78% RICHTER12 050 -0,17% OPUS370 +0,41% ANY7 160 -0,28% AUTOWALLIS142,5 +0,35% WABERERS4 690 +0,21% BUMIX9 302,86 -0,51% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 030,02 -0,72% BUX141 182,49 -0,63% MTELEKOM2 612 -0,69% MOL4 150 -0,29% OTP44 840 -0,78% RICHTER12 050 -0,17% OPUS370 +0,41% ANY7 160 -0,28% AUTOWALLIS142,5 +0,35% WABERERS4 690 +0,21% BUMIX9 302,86 -0,51% CETOP4 769,61 -0,16% CETOP NTR3 030,02 -0,72%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
pénzügyi tudatosság

Kamattranszmisszió, háztartások betétei és hozamkonvergencia

A csökkenő kamatkörnyezetben (jegybanki alapkamat és lakossági állampapírpiaci hozamok) mindinkább fontosnak tűnhet a háztartások pénzügyi eszközein belüli átcsoportosítás mérlegelése. A pénzügyi tudatosság is további jelentős lakossági jövedelmezőség növekedést eredményezhet.
Szerző képe
VG Elemző: Isépy Tamás
a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. makrogazdasági üzletágvezetője
1 órája
Pénzügyi Tudatosság Pénzügyi Stabilitási Jelentés Lakossági Állampapír Kamat
Fotó: THICHA SATAPITANON

Az MNB 2026. júniusi Pénzügyi stabilitási jelentésében, külön keretes írás foglalkozik a mérsékeltebb betéti kamatbegyűrűzés kamatkiadásokra becsült hatásaival. Elemzésükből több értékes megállapításra hívnám fel a figyelmet. 

kamat,Confident,Male,Calculating,Savings,And,Managing,Finances,Wisely.,Wealth,Growth,
Kamattranszmisszió, háztartások betétei / Fotó: THICHA SATAPITANON

Egyrészt sokszor a pénzügyi tudatosság hiányaként szokták említeni a látra szóló betétek magas állományát, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a lakosság pénzügyi eszközeinek arányában a látra szóló betétek aránya nemzetközi összevetésében kifejezetten alacsony , ami döntően a Magyarországon jól kiépült lakossági állampapírok állományával magyarázható. Ez pedig a lakosság egy részének vagy jelentős részének jobb pénzügyi tudatosságára vall. Másrészt nem hanyagolandó el az a tény, hogy a bankrendszer 2025-ben 247 milliárd forint pótlólagos profitra tett szert a jegybank számításai szerint az alacsonyabb lakossági kamatlábak miatt. A lakossági alacsony látra szóló betéti kamatot feltételezve a lakosság mindinkább fordulhatna a lekötött betéti konstrukciók, illetve az állampapírpiac felé, fenntartva a likvid és alacsony kockázatú eszközök elérését. 

A piacon egyre több lakossági lekötött betéti konstrukció érhető el, és a 10 millió forint alatti sávban is elérhetővé válnak a jóformán nulla kamatozású konstrukciók helyett a magasabb kamatozású lekötött betéti lehetőségek. 

A bankok látra szóló betétek/lekötött betétek és lakossági állampapírok közötti választásnál fontos kihangsúlyozni a kockázat/hozam összefüggéseket is. Az egyedi banki kockázat magasabb, mint az állam esetében. Éppen ezért az állampapír hozamoknak kisebbnek kellene lenniük a banki betéti kamatoknál. Ha ez nincs így, akkor a legjobb megoldás a lakosság számára a lakossági állampapírok vétele, egészen addig, amíg a két hozamgörbe a „helyére nem kerül”, azaz a banki hozamgörbe nem kerül az állampapírpiaci hozamgörbe fölé. 

A Long Term Capital Management az euró olaszországi bevezetése előtt – gyakorlatilag bízva a hozamkonvergenciában, azaz az olasz líra euróra cserélésében és a líra hozamának a további eurót bevezetni szándékozó ország hozamainak közeledésében – éppen erre játszott. Pontosabban arra, hogy az olasz állampapírpiaci hozamok és a banki hozamok közötti különbség eliminálódik és a banki hozamok majd magasabbak lesznek az olasz állampapírpiaci hozamoknál. A változó kamatozású (LIBOR+x bázispont) állampapír megszerzése mellett az LTCM fix kamatozású hitelt vett fel bankoktól, eközben egy harmadik piaci szereplővel a fix kamatozású hitelét változóra, LIBOR+y bázispontúra cserélte és ezáltal a három ügyletből egy fix (x-y bázispont) mértékű különbözetre tett szert. Így jóformán a banki olcsóbb forrásokból nagyobb hozamú állampapírba fektetve arbitrázs tevékenységet folytathatott.

Magyarországon egyelőre az alacsony hitel per betét arány, alacsony hitelpenetráció és magas likviditás miatt a bankok kényelmes helyzetben vannak, azonban a lakosság pénzügyi tudatosságának további növelésével és a piacon megjelenő új lakossági betéti konstrukciók elterjedésével a lakosság kedvezőbb helyzetbe kerülhet a jövőben, versenyeztetve a bankokat a betétgyűjtésnél. 

VG Elemző: Isépy Tamás
VG Elemző: Isépy Tamás
VG Elemző: Isépy Tamás
VG Elemző: Isépy Tamás
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu