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Turisták tömegeinek tett keresztbe az új EU-s szabályozás – közlekedési káosztól tartanak Európa-szerte

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Az Európai Unió új be- és kiléptetési rendszere sokak számára megnehezíti a nyári vakációt. A közlekedés egyes szereplői fennakadásokra, mások káoszra számítanak.
T. M.
2026.07.20, 08:10

Tombol a nyár, és ezzel együtt a nyaralási csúcsszezon is. A vakáció, a nyárra tartogatott szabadságok és a jó idő miatt milliók indulnak útnak pihenés, illetve új helyek felfedezése céljából szerte Európában. Az idei nyár azonban plusz kihívást jelent a nyaralni vágyók, a közlekedési vállalatok és a hatóságok számára egyaránt, miután tavaly életbe lépet az Európai Unió új, harmadik országól érkező állampolgárokra vonatkozó beléptetési és kiléptetési rendszere (European Entry/Exit System, EES), és sok utazó annak hatályba lépése óta először lép az EU területére.

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A Doveri kikötőnél és a Csalagútnál is közlekedési fennakadásokra számítanak / Fotó: Justin Tallis / AFP

Ráadásul a Brexit következtében immár az Egyesült Királyság is harmadik országnak számít, így a britekre is vonatkozik az új szabályozás. És mivel a nyári főszezonban várhatóan több millió autós indul útnak Nagy-Britanniában, így egyre nagyobbak az aggodalmak a közlekedési káosz miatt. Dover kikötője az eddigi legnagyobb próbatételére készül az új határellenőrzési miatt – írta a The Guardian.

A brit gazdaság azonban profitálni is tud ebből, mivel az EES miatti fennakadások – a hőhullámokkal, valamint az iráni háború miatti légi közlekedési bizonytalanságokkal együtt – hozzájárultak ahhoz, hogy a belföldi nyaralások száma a koronavírus-járvány óta a legmagasabbra emelkedjen.

A Brexit újabb bosszúságát érezhetik meg a britek

Ezzel együtt Dover kikötője hosszú torlódásokra készül, mivel péntek reggel 6 órától több ezer nyaraló csatlakozott a teherautókhoz Nagy-Britannia legfontosabb La Manche csatornai kompkikötőjénél. A doveri kikötőben szolgálatot teljesítő francia határrendészet (Police aux Frontières, PAF) az EES keretében kézzel rögzíti majd a nem uniós utazók adatait.

Az utasforgalom felgyorsítására épített, 40 millió fontos automatizált rendszer azonban egyelőre nem helyezhető üzembe, mivel a Franciaországban használt szoftverrel kapcsolatos technikai problémák ezt nem teszik lehetővé. Emiatt ugyan a francia határrendészet ezen a nyáron még nem tudja elvégezni az EES által előírt biometrikus regisztrációt – vagyis az arcképfelvételt és az ujjlenyomatok rögzítését –, a kikötő mégis attól tart, hogy már ez a fajta ellenőrzés is jelentős várakozási időt okozhat, mivel minden egyes utazóról külön nyilvántartást kell létrehozni.

Előzetesen péntekre mintegy 7500, szombatra pedig körülbelül 10000 Franciaországba tartó személygépkocsi áthaladásával számolnak Doverben, és a mostani még nem is a legzsúfoltabb hétvége lesz az előrejelzések szerint. A kikötő arra kérte az utazókat, hogy kizárólag a főútvonalakat használják a kikötő megközelítéséhez, és legfeljebb két órával a lefoglalt kompindulás előtt érkezzenek meg.

A Csalagúton keresztül járműveket szállító LeShuttle szolgáltatást üzemeltető Eurotunnel vállalat közleménye szerint a nyári forgalom jelentős növekedése ellenére sem számítanak fennakadásokra. Doverhez hasonlóan itt sem végzik el idén nyáron az EES biometrikus adatfelvételét a személyautóval utazók esetében. Az Eurotunnel szintén több millió fontot fordított automatizált ellenőrző kioszkok kiépítésére, amelyek azonban egyelőre szintén nem állíthatók üzembe.

A légi közlekedésben is fennakadásokat okoz a szabályozás

Nemcsak a szárazföldön, hanem a légi közlekedésben is kihívásokat jelent az EES bevezetése. A londoni Heathrow repülőtér közölte, hogy ezen a hétvégén veszi kezdetét a nyári csúcsszezon. Az Abta utazási szövetség szerint a külföldre induló brit turisták legnagyobb utazási hulláma a jövő hétvégén, vagyis az utolsó júliusi hétvégén várható.

A schengeni övezet 29 országába repülő utasoknak az EES-hez kapcsolódó határregisztrációs eljárásokat a célállomás repülőterén, érkezéskor és távozáskor kell majd teljesíteniük.

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A szárazföldön és a levegőben is lassabbá válik az Európai Unióba érkezés / Fotó: Nake Batev / AFP

Az ír fapados légitársaság, a Ryanair ezen a héten ismét arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Királyságból induló utasok akár „a még nem teljesen kiépített határinfrastruktúra tesztalanyai” is lehetnek, ezért hosszabb várakozási időkre kell felkészülniük. A légitársaság szerint az EES-hez kapcsolódó késések visszatérő gócpontjai közé tartoznak többek között Lisszabon, Tenerife, Alicante, Málaga, valamint Milánó és Bergamo repülőterei.

A Világgazdaságnak adott interjúban Radó András, a Wizz Air kommunikációs vezetője is arról számolt be, hogy bizonyos repülőtereken már június végén is lelassultak a ki- és beléptetési procedúrák.

„Mi felhívtuk az utasaink figyelmét erre többször is. És például az Egyesült Királyságban óriási sajtófigyelmet kapott, hogy ki kell menni előbb a repülőtérre. Tehát mi fel tudunk szólalni és lobbizunk is nyilván, de ennél többet mi nem nagyon tudunk tenni. A rendszer még egy kicsit döcög itt-ott, de szerintem ez előbb-utóbb jobb lesz” – fejtette ki Radó András. Hozzátette, hogy ez egy viszonylag limitált utasszámot érint a Wizz Air hálózatában, főleg a balkáni országokból és az Egyesült Királyságból érkező utasoknak okoz plusz kellemetlenséget, miközben a magyar gyökerű légitársaság hálózatának túlnyomó része az Európai Unión belüli.

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