Aki exportál, az számoljon a politikai kockázattal

Az EXIM elnök-vezérigazgatója rámutatott, hogy a nyilvánvaló kockázatok mellett számos kevésbé kézzelfoghatóval is számolniuk kell a vállalkozásoknak. A politikai mellett ilyen az ellátási és értékesítési láncok biztonsága, a kereskedelmi háborúk, vagy a védővámok. Ezeket érdemes egyben kezelni, hogy fel lehessen rájuk készülni. Globálisan 84 exporthitel-ügynökség tagja a Berni Uniónak, amelyek közül egyes szereplők – beleértve az EXIM-et is ­–, képesek mind a kereskedelmi, mind a politikai kockázatok átvállalására. Az előző évben a 18 ezer milliárd dolláros világkereskedelmi forgalom 14 százalékát biztosították a Berni Uniós tagok. Miközben a globális forgalom 7,5 százalékkal csökkent 2019-ről 2020-ra, az exporthitelügynökök biztosítási volumene 9 százalékkal nőtt, illetve megfigyelhető a piaci biztosítások hátrébb húzódása és az állami szereplők szerepvállalásának felértékelődése is a pandémia okán. Jákli Gergely ugyanakkor azt is aláhúzta, hogy a legutóbbi, 2008-2009-es pénzügyi válságkor a növekmény 14 százalék volt.

Ebből az következik, hogy koronavírus nyomán nem ugyanolyan típusú megtorpanást látunk, hiszen a piac kockázatvállalási étvágya nem szűnt meg, csak a hangsúlyok helyeződtek át. Az állam közbelépése szükséges, de korántsem a korábbi mélységben.