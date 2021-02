Az iparűzési adó felezése automatikusan jár a kkv-knak

Az alacsonyabb iparűzési adómérték automatikusan jár a kis- és közepes vállalkozásoknak (kkv), és a március 15-ig fizetendő adóelőleg is felezhető. Ez utóbbihoz mindössze egy nyilatkozat benyújtására van szükség.

Szerda reggelig az érintett kkv-k csaknem 90 százalékától, mintegy 410 ezer vállalkozástól már be is érkezett a nyilatkozat az adóhivatalhoz.

Az adóelőleg felezéséhez szükséges nyilatkozatot február 25-ig kell benyújtani a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Az a vállalkozó sem veszíti el jogát a kisebb összegű adóelőleg fizetésére, aki nyilatkozatát nem tudja határidőben elküldeni. Ez igazolási kérelemmel később is pótolható, ám érdemes legkésőbb az adóelőleg megfizetésének az időpontjáig kimenteni a késedelmet, és pótolni a mulasztást.

Lényeges, hogy közel 400 ezer katásnak nem is kell nyilatkoznia, éppúgy ahogy a tevékenységüket az idén kezdő vállalkozásoknak vagy az előtársaságoknak se.

Az elektronikus nyilatkozattételi kötelezettség ugyanis nem terheli azokat a kkv-kat, amelyeknek a törvény alapján nem kell adóelőleget fizetni.

Fontos leszögezni, hogy az elektronikus nyilatkozattétel csak az adóelőleg kedvezményes fizetéséhez szükséges, az egyszázalékos iparűzési adómérték alkalmazásához nem.

Vagyis 2021-re vonatkozóan minden érintett automatikusan – az adóelőleg-nyilatkozat megtételétől függetlenül – a felére csökkentett, legfeljebb egyszázalékos mértékű adót fogja megfizetni majd 2022. május 31-én.

Annak érdekében, hogy az adókönnyítés – amely százötvenmilliárd forintot hagy összességében a vállalkozásoknál – már most tavasszal is segítse a kkv-kat, a fizetendő adóelőleg csökkentését is lehetővé tette számukra a kormány. Az adóelőleg felezéséhez szükséges az elektronikus nyilatkozat, mert ezáltal nem kell külön bürokratikus eljárásban az adóelőleg csökkentését kérni.

Egy vállalkozás akkor jogosult a kedvező iparűzési adómérték alkalmazására,

ha mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül, de a nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a négymilliárd forintot.

A vállalkozó és a kapcsolódó, illetve partnervállalkozások adatait össze kell számítani, vagyis a négymilliárd forintos értékhatár, valamint a foglalkoztatotti létszámra vonatkozó határ nem az egyedi vállalkozás szintjén, hanem csoportszinten értelmezendő.