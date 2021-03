Egyre népszerűbb az eSZJA

Évről évre több adózó fogadja el kiegészítés nélkül a kiajánlott szja-bevallástervezetet. Szakértők szerint a 2017 óta működő rendszer világszínvonalú.

Tavaly több mint egymillió adózó módosítás nélkül fogadta el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által kiajánlott adóbevallási tervezetet. A leggyakrabban az első házasoknak és a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak járó kedvezmények, valamint az ingatlan-bérbeadások miatt egészítették ki bevallásukat magánszemélyek – tájékoztatta a Világgazdaságot Kiss Péter András, az adóhivatal szóvivője. Március 15-től elérhetők a tervezetek az eSZJA portálon az ügyfélkapuval rendelkezőknek.

Az adóhivatal az idén több mint 5,4 millió adózó szja-bevallási tervezetét készítette el.

Annál, aki egyetért a dokumentum adataival, május 20-i hatállyal érvényes szja-bevallássá válik a kiajánlott tervezet.

Az eSZJA rendkívül felhasználóbarát, egyszerű, világszínvonalú kezelőfelület

– jelentette ki a Világgazdaságnak Bajusz Dániel, a Vámosi-Nagy Ernst & Y­oung Ügyvédi Iroda szakértője. Bár a 2020-as részletes adatok még nem állnak rendelkezésre, a rendszer növekvő népszerűségét mutatja, hogy míg 2018-ban 840 ezer adózó módosítás nélkül, 310 ezer magánszemély pedig szerkesztés után fogadta el adóbevallási tervezetét, 2019-ben már 943 ezren hagyták jóvá kiegészítés nélkül, és 483 ezren egészítették ki vagy javították. Ezzel a webes felületen 1,4 millióan teljesítették szja-bevallási kötelezettségüket.

A NAV összesen több mint 3,1 millió magánszemély válláról vette le az adminisztrációs terhet 2019-ben

– emelte ki Bajusz Dániel.

Minden évben rengeteg visszaigényelhető adót hagynak bent a rendszerben egyes tartósan beteg adózók. Sokan nem is tudják, hogy adókedvezményre jogosultak, és százezreket buknak el az évek alatt

– mondta a Világgazdaságnak Kovács Krisztián ügyvéd.

Szerinte azonban ezek kezelhető hibák, ugyanis önellenőrzéssel öt éven belül visszakérhető az adó.

Ugyanakkor évről évre meggyűlik a bajuk az adózóknak a családi adókedvezmény érvényesítésével, mert gyakran nem egyértelmű, hogy miképpen kapcsolódik a családi pótlékra való jogosultság, és a hónapok jelölése sem a legegyszerűbb.

A szakértő arra is rámutatott, hogy a 18 év alatti munkavállaló korlátozottan cselekvőképesnek számít, ezért a jognyilatkozatai érvényességéhez szükség van törvényes képviselőjének jóváhagyására. Emiatt a szolgáltatásokat még érvényes regisztrációval is csak korlátozottan veheti igénybe, ám a rendszer nem alkalmas arra, hogy kezelje a jognyilatkozatok kapcsán a törvényes képviselő hozzájárulását.

A Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi iroda szakértője az erre az évre jellemző problémák között említette, hogy a korlátozások miatt sok külföldön dolgozó magyar és Magyarországon dolgozó külföldi magánszemély a saját otthonából, tehát végeredményben nem a munkáltató országában végezte tavaly a munkát. Ha a külföldön végzett munka rövidebb 183 napnál, akkor az adóztatási jog is visszakerülhet a munkavállaló adóilletősége szerinti országba. Ebben az esetben bevallást kell készíteni akkor is, ha az eSZJA nem állított össze tervezetet – jelezte az adószakértő. Szintén újdonság – hívta fel a figyelmet Kovács Krisztián –, hogy 2020. január elsejétől él a négygyermekes anyák szja-mentessége, tehát aki év közben nem érvényesítette ezt a kedvezményt, a bevallásában most megteheti.