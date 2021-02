Ezekre kell odafigyelni az szja-bevallásnál

Az elmúlt években nem történt változás a személyi jövedelemadó (szja) bevallással kapcsolatosan, de hamarosan megint esedékes lesz, ezért érdemes feleleveníteni az ide vonatkozó határidőket és jogszabályokat. Az adóhatóság a korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben is elkészíti 2020. évi adóbevallási tervezetet minden magánszemély részére, ami március 15-től lesz majd elérhető az eSZJA oldalon.

A magánszemély ezt a tervezetet tudja módosítani, kiegészíteni vagy saját maga elkészíteni szja bevallását a 20SZJA nyomtatványon, a 2021. május 20-i határidőig.

Az adóbevallási tervezetben fokozottan érdemes az adókedvezményeket és az önkéntes pénztári kedvezményeket ellenőrizni. Aki nem boldogul a tervezet ellenőrzésével vagy az adóbevallás elkészítésével, annak ajánlott egy könyvelőt felkeresnie, hogy ellenőriztesse a tervezetet vagy elkészíttesse a személyi jövedelemadó-bevallását.

A koronavírus-járvány az élet szinte minden területére kihatott, de ez nem okoz különösebb felfordulást a személyi jövedelemadó bevallásánál, hiszen az már az elmúlt években is benyújtható volt elektronikusan. Ráadásul mióta bevezetésre került az adóbevallás-tervezet, azóta nem történt semmilyen lényeges változás a folyamatban.

Kiss Marianna, a MASC Kft. ügyvezetője felhívta rá a figyelmet, hogy

ha a magánszemély nem nyújt be elektronikusan vagy papír alapon a tavalyi évről személyi jövedelemadó bevallást és nem módosítja, nem egészíti ki, nem hagyja jóvá a tervezetet, akkor a 2021. május 20-i határidőt követően a hatóság úgy tekinti, hogy az adózó a tervezetben foglaltakkal egyetért, a tervezet véglegessé válik, így ez lesz a magánszemély személyi jövedelemadó-bevallása.

Mint fogalmazott, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített adóbevallási tervezet 2021. március 15-től lesz elérhető a magánszemélyek számára. Amennyiben valaki még nem tett eleget adóbevallási kötelezettségének, szintén eddig az időpontig tudja kérni sms-ben, elektronikus vagy postai úton a bevallás papír alapon történő kiküldését.

Az adóbevallási tervezetben fokozottan érdemes a négygyermekes anyák, az első házasok, a családi adóalap, a személyi és az önkéntes pénztári kedvezményeket ellenőrizni. Ha a magánszemély tagja egészség- és nyugdíjpénztárnak is, és mindkét pénztárból jogosult visszaigénylésre, akkor mindenképpen szükséges a tervezetben arról nyilatkoznia, hogy melyik pénztárába kéri vissza a két pénztárból összesen visszaigényelhető kedvezményt

– magyarázta a szakember.

Kiss Marianna kiemelte, hogy az adó 1+1 százalékáról többféle módon is lehet nyilatkozni, de mivel az e-bevallással lehetővé vált, hogy az adózó rá se nézzen az adóbevallására, hiszen a NAV megcsinálja helyette, sokan elfelejtenek erről nyilatkozni.

Az adó 1+1 százalékáról több módon is lehet nyilatkozni, első körben az adóbevallás-tervezet jóváhagyásával egyidejűleg online módon, de akár külön, az erre rendszeresített nyomtatványon is, amit elektronikusan vagy postai úton is megküldhetünk az adóhatóság részére