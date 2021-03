Tíz millió hordó kőolaj várakozhat a Szuezi-csatornánál

Egy teherhajó keresztbe állt a Szuezi-csatornán, ezzel egy kritikus fontosságú kereskedelmi útvonalat blokkolva napok óta. A hajó, az Ever Given 224 ezer tonna és 400 méteres, amivel közel olyan hosszú, mint amilyen magas az Empire State Building. A szállítóhajó egy homokvihar miatt sodródott neki a partnak, és a kiszabadítása napokba telhet. Az incidens már eddig is jelentős fennakadásokat okozott, mintegy 150 teherhajó várakozik a csatorna végeinél.

Az eddigi becslések alapján 10 millió hordó olaj várakozhat jelenleg a Szuezi-csatornánál.

Az átjáró átlagosan naponta 50 teherhajó halad át, amelyek a világ tengeri kőolaj készletének közel 10 százalékáért felelősek. A szakértők várakozásai szerint a ügynek negatív hatása lehet a világpiaci kőolajárakra, ezzel megemelve az üzemanyagok költségeit – írja a Statista.

A Szuezi-csatorna az egyik kulcsfontosságú átjáró a világ olajkészletének szempontjából. A Financial Times és a Lloyd’s List Intelligence elemzése szerint 4,6 millió hordó kőolaj haladt át itt naponta 2018-ban.

Ugyan ez jelentős mennyiségű rakomány, mégis elmarad a Malaka-szoros napi 15,7 millió hordójától, vagy a Hormuzi-szoros 17 milliós napi hordó kapacitásától – írja a portál.

A Hormuzi-szoros számít a világ legnagyobb olajkereskedelmi átjárójának, stratégiai fontosságát mutatja az 1998-as Imádkozó sáska művelet esete. A térségben foylamtosan jelentős a katonai jelenlét.