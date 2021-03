A korlátozással érintett szektorokra is kiterjesztik a bértámogatást és az adókedvezményt, ráadásul nemcsak a zárással érintett két hétre, hanem egész márciusra – közölte Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebookra feltöltött posztjában.

A kormány döntése értelmében az érintett vállalkozásoknál elengedik az önkormányzati és állami tulajdonban lévő üzlethelyiségek bérleti díját, ezen felül pedig a cégeknek bértámogatást és adókedvezményeket is biztosítanak

– írja Schanda Tamás.

Ahhoz, hogy végre legyőzhessük a vírust, most muszáj zárnunk.

2021. március 5., péntek

A jelenlegi kormány támogatásokat nyújt, hogy miközben harcol a vírus ellen, a vállalkozásokat is védeni tudja.

Csak együtt győzhetjük le a járványt! Tartsuk be a szabályokat, oltassuk be magunkat minél többen, és biztassuk erre a családtagjainkat, barátainkat is! – írja az államtitkár.