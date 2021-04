A szalonok forgalma egyelőre messze elmarad a megszokottól

Nem alakult ki nagy roham az újranyitás körül Hajas László mesterfodrász elmondása szerint. Úgy véli, a vendégkör összetétele is befolyásolja egy-egy szolgáltató forgalmát.

A forgalom 30-50 százalékkal elmaradt a megszokottól az újranyitás első hetében a szépségipari szolgáltatóknál, ennyivel kevesebb vendég látogatta a szalonokat, mint a tavalyi járvány előtti időszakban. A szépségipari szolgáltatók 10 százaléka már decemberben végleg bezárt, ezzel nagyjából háromezer vállalkozás szűnt meg.

„A március eleji zárással már több szolgáltatónak végleg eldőlt a sorsa, de még nincsenek pontos adataink arról, hogy hányan nem tudtak kinyitni, illetve hány vállalkozó döntött úgy az első hét alapján, hogy végleg bezárja az üzletét.

A piaci tapasztalatok azt mutatják, hogy van bezárási hullám a szektor vállalkozói körében” – mondta a Világgazdaságnak Stuhl Andrea, az Első Magyar Minősített Szépségipari Szakemberek Egyesületének alelnöke.

Hozzátette:

március elején Szabad szolgáltatók néven civil összefogás indult az ágazat vállalkozóinak megsegítésére, a petíciójukat, amelyben azt kérték, hogy az elsők között nyithassanak a szalonok, több mint 50 ezer szépségipari szolgáltató írta alá.

Kérték továbbá, hogy az alkalmazottat nem foglalkoztató egyéni vállalkozóknak a zárva tartás minden megkezdett hónapjára az állam a mindenkori nettó minimálbér összegének megfelelő vissza nem térítendő támogatást biztosítson. A támogatást nem kapták meg a vállalkozók, továbbra is csak a kata befizetését engedte el az állam.

Piaci értesülések szerint sokan feketén dolgoztak a bezárás ideje alatt, például az otthonukban fogadták a vendégeket, vagy házhoz mentek.

„Paradigmaváltásra van szükség a szépségiparban, az ágazatban dolgozó cégek 80 százaléka ugyanis egyáltalán nem rendelkezett megtakarítással a járvány kezdetekor, ezen a jövőben változtatni kell.

A legtöbben vállalkozói és gazdasági ismeretek nélkül kezdenek vállalkozni. Konjunktúra idején ebből nem is származik problémájuk, de amint jön egy recessziós időszak, azonnal nehézségeik támadnak”

– emelte ki Stuhl Andrea. Az egyesület ennek kiküszöbölése érdekében egy pénzügyi szolgáltató rendszer kidolgozásán munkálkodik. A következő pár hónapban nem várható jelentős javulás a szektorban, körülbelül a mostani forgalomra lehet számítani a járvány végéig, és utána legalább két évre lesz szükség a piac visszarendeződéséhez a lakosság vásárlóerejének változása miatt. Úgy véli, a tízmillió forintos kamatmentes újraindítási gyorskölcsönt kínáló hitelprogram lehetőségével csak kevesen élnek majd az említett pénzügyi vállalkozói ismeretek hiánya miatt.

Hajas László mesterfodrász, a Magyar Fodrász-Kozmetikus Közhasznú Egyesület elnöke lapunknak arról számolt be, hogy nem alakult ki nagy roham az újranyitás körül, a szolgáltatók forgalma viszont rendkívül vegyes összképet mutat, nagyban függ a vendégkör összetételétől. Tapasztalatai szerint a szolgáltatók nagyon várták az újranyitást, hogy ismét dolgozhassanak, abban is megvolt az egyetértés, hogy mindezt a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett tegyék. Úgy véli, hamarosan visszatér az élet a normális kerékvágásba, de a vendégeknek és a szolgáltatóknak fel kell készülniük arra is, hogy néhány szabállyal – mint a maszkviselés és a távolságtartás – még egy ideig együtt kell élni.