A tavalyi mélypont után idén nyáron némileg enyhült a munkaerőhiány

Még mindig több tízezer dolgozó­ra lenne szükség, de idén az agráriumban és a turiz­musban elkezdett csökkenni a munkaerőhiány.

Az igazi idénymunkaszezon Magyarországon a nyár. A mezőgazdaságban, a turizmusban és a vendéglátásban dolgozik a legtöbb idénymunkás. Az elmúlt években attól volt hangos a sajtó, hogy elképesztő mértékű munkaerőhiány tapasztalható az említett szektorokban, és magas fizetésért sem lehet kellő számú és megfelelően dolgozó idénymunkást találni.

Egyre nagyobb a munkaerőhiány: hiába érték el az óradíjak az ezer forintot, még ennyiért is nagyon nehéz jó munkást találni

– mondták a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarában a Világgazdaságnak. Ezzel a megállapítással többen nem értenek egyet.

Ledó Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyü­mölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke szerint tavaly volt a mélypont, az idén már kicsit javult a helyzet, könnyebben találnak a termelők idénymunkásokat. A javulás okát még keresik, de érzékelhetően több diák is dolgozik a kertészetekben, és arról sem feledkezhetünk meg, hogy az igazi nagy betakarítási szezon még csak most kezdődik – mondta Ledó Ferenc. Hozzátette: a termelők is próbálnak minél jobb munkakörülményeket biztosítani, amit lehet, gépesítenek, nem kiváltva, hanem segítve az emberi munkát – például szalag viszi a dinnyét a teherautóra. Emellett a nagyobb termelők igyekeznek úgy kialakítani a növénykultúrát, hogy áprilistól szeptember végéig folyamatosan tudjanak munkát biztosítani, ne csak néhány hetes dömpingre kelljen hirtelen sok dolgozót találni.

A bérekről elmondható, hogy az elmúlt öt évben megduplázódtak, az 500–600 forintos átlagos órabérek mára 900–1300 forintra emelkedtek.

A mezőgazdaságban a csúcsidőszak a július–szeptemberi betakarítási szezon, a terméktanács elnöke szerint ilyenkor 60–80 ezer idénymunkásra van szüksége az ágazatnak, és körülbelül 10-15 ezer fő hiányzik a piacról.

A teljes cikket a Világgazdaság csütörtöki számában olvashatja