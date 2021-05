RENDEZVÉNYPIAC Átlátható szabályozásra vár a szektor, amely észszerű különbséget tesz az egyes eseménytípusok között

A tavalyinál is nagyobb pofont kapott az idén a rendezvénypiac

Bár tavaly is csak a rendezvények ötödét tudták megtartani, az idei év még drasztikusabb bevételkiesést hozott a szektornak, ráadásul az üzleti kiállítások újraindulását most is nehezíti az átlátható szabályozás és a pályaelhagyó szakemberek hiánya is – mondta a Világgazdaságnak Ganczer Gábor, a Hungexpo Zrt. vezérigazgatója, a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének (Maresz) vezetője.