A vírus élesben szimulálta a hard Brexitet

Az Európai Bizottságot kérték fel az uniós tagállamok egységes álláspont kialakítására a briteket érintő utazási tilalommal kapcsolatban. Doverben káoszt okozott a teherforgalom leállítása.

Franciaország vasárnap éjfélkor állította le, eredetileg 48 órára, a Doverból érkező személy- és teherforgalmat az Egyesült Királyságban felfedezett, a korábbinál legalább 70 százalékkal fertőzőbb új koronavírustörzs terjedésének megakadályozása érdekében, és az Eurotunnel üzemeltetője is lezárta a délkelet-angliai Folkestone-ban működő terminálját a Calais-ba tartó forgalom elől. Az intézkedés következtében órákon belül teljes káosz alakult ki a kikötőbe vezető utakon.

Az embereink olyan parkolókban kényszerülnek várakozni, ahol még vécé sincs. Egyetlen sofőr sem akar árut szállítani az Egyesült Királyságba, hamarosan leáll minden

– idézte a Reuters Vanessa Ibarlucea-t, a francia fuvarozók szövetségének szóvivőjét, aki úgy véli, hogy napközben már katasztrofálissá vált a helyzet. A Sky News szerint a londoni kormány is attól tart a leginkább, hogy baj lehet az élelmiszerek, de akár a koronavírus elleni vakcina szállításával is, mert a francia és a többi európai fuvarozó nem indul majd el az Egyesült Királyságba, ha utána nem tudnak hazatérni. A bejövő forgalom ugyanis a lezárás ellenére folyamatos volt Dovernél, ahol normális körülmények között naponta tízezernél több kamion kel át a Csatornán. A helyzet normalizálása érdekében a brit hatóságok reggel megkezdték a közeli manstoni repülőtér felkészítését a dugóban ragadt kamionok befogadására, és mindenkit – köztük a fuvarozókat is – figyelmeztettek, hogy kerüljék el a kenti utakat.

Grant Shapps, a brit közlekedési miniszter igyekezett eloszlatni az esetleges élelmiszer- és gyógyszerhiány miatti aggodalmakat. Nincs ok arra, hogy az emberek a karácsony előtt szokásosnál több élelmet halmozzanak fel – mondta –, és a hatóságok felkészültek bizonyos szintű fennakadásra a határon, hiszen hasonló zavarok várhatók, ha január 1-jéig nem sikerül megállapodni az Európai Unióval a jövőbeni kereskedelmi kapcsolatokról.

Brit sajtóértesülések szerint a kormány folyamatosan figyelemmel követi, hogy hány napra elegendő élelmiszerrel rendelkeznek a szupermarketek. Az ország második legnagyobb szupermarketlánca, a Sainsbury’s azonban már bejelentette, hogy

ha a helyzet nem változik, napokon belül eltűnhetnek az üzletek polcairól bizonyos árucikkek, például a salátafélék, a karfiol, a brokkoli és a citrusfélék, amelyeket az évnek ebben a szakában a kontinensről importálnak. A friss élelmiszernek 40, a salátának 90 százaléka Európából származik.

Hasonlóképpen problémát okozott a friss angol és skót hal és kagyló Európába juttatása, egy félmillió font értékű szállítmányt például egy egész vasárnap éjszaka folytatott egyeztetés után végül sofőrök nélkül, teherszerelvényként vittek át Boulogne-Sur-Mer kikötőjébe. Franciaország mellett egyébként tegnapig több mint negyven ország tiltotta meg a beutazást az Egyesült Királyságból, Magyarországon ma nulla órától nem fogadnak repülőgépeket. A francia kormány azonban tegnap már hajlott arra, hogy negatív teszttel beengedje az országba a fuvarozókat, az uniós nagykövetek pedig délutáni tanácskozásukon az Európai Bizottságot kérték fel egységes álláspont kialakítására.

Az új koronavírustörzs felbukkanása dominóhatást indított el a tőzsdéken is, estek az európai és az amerikai indexek, elsősorban a légitársaságok részvényárfolyamai.

A font napközben 2,5 százalékkal gyengült a dollárhoz képest, ami március óta a legnagyobb napi esés, és rekordalacsonyra zuhant a kétéves brit államkötvény hozama.

A pesszimizmust erősíti, hogy a piacok kezdik beárazni a megállapodás nélküli Brexitet, amelyre már nagyobb esélyt látnak, mint a megegyezésre.