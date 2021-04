Adójóváírás járhat az oltás miatt kieső munkanapok után

Az Egyesült Államokban jól halad a vakcinázás, de most jön a neheze. A habozók, az érdektelenek és az ellenállók oltópontokra csábítására a választási kampányokhoz hasonló meggyőzési folyamat kezdődött.

Erőteljes média-előkészítés után kormányzása első száz napjának nagy sikereként jelentette be Joe Biden elnök, hogy

a kitűzött célt elérve már 200 millió koronavírus elleni oltást adtak be az Egyesült Államokban.

Az amerikai idősek nagy többsége és a felnőtt népesség fele már kapott legalább egy oltást, a neheze azonban csak most következik. Miként mindenhol a világon, az USA-ban is van ellenzéke a vakcinázásnak, sokan még mindig nem döntöttek, másokat nem is érdekel a kérdés. Ahhoz, hogy véget vessenek a járványnak, kevesebben haljanak meg, és az amerikai gazdaság visszatérhessen a normális működéshez, még sok embert kell elvinni az oltópontokra.

A védőoltást a munkaadók is ösztönzik, de sok helyen a dolgozók elvesztésétől félve nem tesznek erőteljes lépéseket.

Az átoltottság mértéke földrajzilag és a társadalmi-etnikai csoportokat tekintve is nagyon egyenetlen, ami fenntartja a helyi járványgócok kialakulásának a veszélyét.

A továbbhaladást a kormányzat pénzbeli ösztönzőkkel is támogatná. Biden szerdán azt is bejelentette:

az 500 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek szeptemberig adójóváírásra kapnak jogot arra az időre, amire az oltás és a lábadozás a mellékhatásokból távol tartja dolgozóikat a munkától.

Az egy munkavállaló egy kiesett napjáért kompenzáló adójóváírás elérheti az 511 dollárt (150 ezer forint) is, és maximum 80 órára jár.

New Hampshire-ben a lakosság 59 százaléka már kapott oltást a gyermekeket is beleértve, Mississippi és Alabama ugyanakkor csak 30 százaléknál tart.

A hatóságok a legkülönfélébb módszereket ötlik ki az átoltottság emelésére. Louisianában például, ahol a felnőttek 40 százalékát vakcinázták már, a dokkok közelében beoltják a halászokat, és oltópontokat állítottak fel a hajléktalanszállókban, kamionos pihenőhelyeken, sőt még egy buddhista templomban is. Civil csoportok még azt is megszervezték, hogy az alacsony átoltottságú környékeken az otthonokba is becsengetnek, mint a szavazásra buzdító kampányok idején.

A világon messze az USA-ban szedte a legtöbb áldozatot a pandémia, több, mint 580 ezret.

A Reuters csütörtökön közzétett elemzői felmérése szerint az amerikai belföldi össztermék 1984 óta a leggyorsabb ütemben, 6,2 százalékkal bővülhet az idén a tavalyi visszaesés után, és a résztvevő közgazdászok 70 százaléka szerint még mindig a járvány jelenti a legnagyobb kockázatot.