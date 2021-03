Az EU 2022-re is engedi a költekezést

Az Európai Uniónak a múlt év és 2021 után jövőre sem kellene gátat szabni a tagállamok költekezésének, a válságból való kilábalás érdekében – javasolta szerdán az Európai Bizottság.

Az EU a járvány okozta gazdasági problémákra hivatkozva, történetében először már tavaly felfüggesztette a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályait, amelyek a tagállamok költségvetési hiányát és az adósságuk növekedését korlátozzák, arra a klauzulára hivatkozva, amely kivételes elbírálást enged meg rendkívüli esetekben.

A felfüggesztés idén is érvényben maradt, és a Bizottság most azt javasolja, hogy maradjon ez így jövőre is, de 2023-ban már nem.

A végső döntést a tavasz folyamán hozzák meg, a tagállamokkal konzultálva. Az engedékenységet azért tartaná fenn tovább a Bizottság, mert a tagállamoknak továbbra is költekezniük kell a járvány elleni harcra és a gazdasági károk mérséklésére.

Tavasztól folytatódhat a növekedés és az év második felében lendületet vehet, ahogy a vakcinázási kampányok előrehaladnak, alábbhagyhat a nyomás az egészségügyi rendszereken és a zárlatintézkedések enyhülhetnek

– idézte a Bizottság honlapja Valdis Dombrovskist, a testület alelnökét.

Azonban még mindig sok bizonytalansággal nézünk szembe – nem utolsósorban a járvány menetével kapcsolatban – és rengeteg kockázattal – folytatta.

A költségvetések fellazítása és a pénzügyi intézkedések eredményesnek bizonyultak, és 2020-ban mintegy 4,5 százalékponttal mérsékelték a GDP visszaesését az EU-ban – mondta Dombrovskis.

A Bizottság azt javasolja, hogy az uniós gazdaság teljesítményének mérőszámaihoz szabják, mikor lehet visszaállítani a költségvetési szigort.

A testület februári előrejelzései alapján a GDP 2022 közepe felé érheti el a 2019-es szintet, vagyis az eredeti szabályok 2023-ban már visszaállíthatóak lehetnek.

A tagállamoknak azt javasolják, úgy alakítsák költségvetéseiket, hogy azok idén és jövőre is támogassák a gazdaság újraindítását.

Az EU kilábalási alapjának forrásait minőségi befektetésekre és a termelékenységet javító reformokra érdemes fordítani, és akkor jelentős lökést adhatnak a gazdaságoknak – mondta az alelnök.

A magas adósságú tagállamoknak azonban már most érdemes a többieknél szigorúbb elbirálást alkalmazni a döntésekben a költségvetésükről és a kilábalási alap forrásainak felhasználásában – tette hozzá. A Bizottság a tavasszal országokra lebontott ajánlásokat fog közölni – ígérte.