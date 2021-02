Betelik a kivitelezők határidőnaplója

A kivitelezők szerint már a beltéri munkálatoknál is négy hónapon túli vállalási idők jellemzik a lakásfelújítási piacot, miközben széles skálán szóródik a tervezett áremelés mértéke.

Elképesztő méreteket ölt a felújítási láz a családok körében, már a múlt év végén megrohamozták a kivitelezőket, hogy 2021-es munkákra lekössék őket – összegezte a kivitelezők körében végzett kutatásának eredményét az Újház Centrum és a Piramis Építőház Kft. Az idei a lakásfelújítások éve lehet, ha a nagy munkaerőhiánnyal sújtott kivitelezői szegmens bírni fogja a megbízók rohamát – állapítja meg a Pest megyére fókuszáló, nem reprezentatív felmérés.

A kivitelezők 45 százaléka már két hónapra előre be van táblázva, 39 százaléka kettő–négy hónap közötti időtartamra van lekötve, 16 százaléka pedig már csak több mint négy hónapos várakozási idővel tud szerződni.

A felújítási boom a kivitelezők számára nemcsak lehetőség, hanem jókora kihívás is, hiszen, mint a válaszadók harmada jelezte, a szakképzett munkaerő felvétele, további 17 százalék számára pedig a dolgozók megtartása is nehézséget okoz. Profitálni a felújítási lázból emiatt sokan nem is igazán tudnak majd, a megkérdezett kivitelezők 47,9 százaléka nem számít a tavalyinál nagyobb idei árbevételre, mert a szakképzett munkaerő hiánya miatt vélhetően nem fog tudni több munkát vállalni, mint eddig.

A felmérésben részt vevők 30 százaléka azonban 25 százalékkal nagyobb forgalmat vár, több mint 8 százaléka pedig a tavalyit jelentősen, akár 25-50 százalékkal meghaladó bevételt.

Különböző mértékűek az áremelési szándékok és a várakozások, az mindenesetre kedvező fejlemény, hogy csak a válaszadók 13 százaléka szerint okoz drágulást a több munka, vagyis pusztán a berobbanó keresletre nem terveznek a kivitelezők drágább ajánlatokkal reagálni.

Az építőipari szakemberek 56 százaléka szerint nem valószínű, hogy a kivitelezési díjak változnak az idén, akik szerint mégis, azoknak csaknem a fele 10–14 százalék közötti emelkedést prognosztizál, majdnem egyharmada pedig 15–20 százalékos drágulást tart reálisnak.

Az áremelés okaként 36 százalékuk a bérek emelkedését, 19-19 százalékuk az anyag- és a rezsiköltségek drágulását jelölte meg.

Az infláció 13 százalékuk szerint okozhat 2021-ben áremelést.

Az Újház Centrum szerint ezzel a többletkiadással célszerű számolniuk a megbízóknak, de a tervezhetőség miatt a kivitelezőknek is érdemes arra törekedniük, hogy minél hamarabb megkössék a szerződéseket, különösen a beltéri felújítási munkálatok esetében.

A vállalat korábbi márkakutatása már rávilágított arra, hogy a megbízók körében legnépszerűbbek a belső tér átalakításához kapcsolódó felújítási tervek, amit megerősített a múlt heti kormányzati összegzés az állami Otthonfelújítási programban igényelt, elsőként átutalt, átlagosan egymillió forintos támogatások felhasználási köréről is, amely szintén a beltéri munkálatok, illetve a beépített bútorok vásárlásának nagy arányát tükrözte.

Az építőanyag-kereskedelmi hálózat legutóbbi felmérése emellett a gipszkartonozáshoz, hangszigeteléshez, dekorkövek felhelyezéséhez kapcsoló megrendelések várható felfutására utal,

de sokan érdeklődnek a hideg- és melegburkolás, valamint a fürdőszoba-felújítás iránt is. E munkálatok esetében már a négy hónapos várakozási időnél is hosszabbal ajánlatos tervezni.

Fontos, hogy a kivitelezők a meglévő kapacitásaik függvényében köteleződjenek el, hogy megbízható módon, a lehető legmagasabb színvonalon végezhessék el a munkálatokat.