Egy ideig még gyengélkedhet a forint

Rövid távon akár újabb mélypontokat is tesztelhet a forintárfolyam, az átoltottsággal kapcsolatos hírek és a gazdaságok remélt nyitása mozgatja a kurzust – mondta a Világgazdaságnak nyilatkozó elemző a jegybank döntése után. A monetáris tanács nem nyúlt az alapkamathoz, és a kamatfolyosón sem változtatott.

Bár sokan várták, a Magyar Nemzeti Bank szokásához híven

érdemben nem reagált a mélyponthoz közeli forintárfolyamra

– mondta a Raiffeisen Bank elemzője, Pálffy Gergely. Úgy véli azonban, összességében megnyugtathatja a piacot, hogy az MNB alelnöke ismét megerősítette, hogy figyelik a piaci folyamatokat, és ha szükséges, beavatkoznak. Alapvetően más hatások mozgatják az árfolyamot rövid és hosszabb távon. Rövid távon az aktuális korlátozások, a reménybeli nyitásról szóló hírek és az átoltottsággal kapcsolatos információk mozgatják a forint kurzusát. Pálffy Gergely hangsúlyozta, hogy Magyarország az átoltottság terén nem áll rosszul, és ez bizakodásra adhat okot. Ugyanakkor egyetért a jegybankárokkal abban, hogy a feltörekvő piacokkal szemben általános bizalomvesztést lehet tapasztalni, ami a forint gyengülését is okozza.

Hosszabb távon van potenciál a feltörekvő piacokban, a fontos indikátorok, indexek a jövőre vonatkozóan kedvező képet festenek, tehát a gazdaságok újraindítása után az erősödés veheti át a főszerepet.

A korlátozások feloldása önmagában elősegíti a befektetők optimistább hozzáállását, Pálffy Gergely szerint reálisan lehet számítani a portfóliók átrendezésére, meg fognak jelenni a vásárlók a forint piacán. Úgy véli, hogy az egész feltörekvő régió attraktív, a török piac és a líra is erősödni fog, és a magyar árazások is jelentősen profitálnak majd a gazdaságok újraindítása utáni helyzetből. Ezt a magyar gazdaságnak az európai uniós átlagnál 1,5 százalékkal gyorsabb növekedése is támogatja.

A jegybank összességében 4–6 százalék közé teszi az idei gazdaságnövekedést, ezzel Matolcsy György elnök szerint a leggyorsabban növekvő országok csoportjába tartozhat Magyarország.

Az alacsony bázis is segíti a növekedést, elérhető ez az ütem.Ha a kibocsátási szintet nézve egy év alatt sikerül ledolgozni a koronavírus-járvány által okozott visszaesést, az önmagában vásárlókat hozhat a magyar eszközök piacára – mondta a Raiffeisen Bank elemzője. A forint árfolyama erősödéssel reagált az MNB döntésére, kedd délután 366,8 forintot kellett fizetni egy euróért.