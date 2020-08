Egyre népszerűbbek a kisüzemi sörfőzdék

Pannonhalma, Kápolnásnyék, Ravazd, Kiskunhalas, Akasztó – egyre-másra tűnnek fel az új pontok a hazai sörtérképen. Az egymást érő vidéki főzdenyitások jelzésértékűek, hiszen eddig fővárosközpontú volt a szegmens.

Sorra nyílnak vidéken a sörfőzdék, a meglévők közül pedig több is bővül alig egy hónappal a kereskedelmi törvény kisüzemi sörpiacnak kedvező módosítása után. Néhány hete gyakorlatilag egyszerre indult be Ravazdon a Pannonhalmi Főapátság sörfőzdéje, Kápolnásnyéken a Belatiny Sörmanufaktúra, Hódmezővásárhelyen az Alkimista Sörfőzde, most pedig a kiskunhalasi Trínium Alfa Kft. számolt be arról, hogy kézműves sör készítésére alkalmas technológiára kapott támogatást. A cég ügyvezetője, Szabó Zoltán elmondta: a 273 millió forint összköltségű beruházást a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban (Ginop) elnyert 135 millió forintból és saját forrásból valósították meg. A csaknem két éven át tartó, többlépcsős Ginop-projekt eredményeképp

évente 500 ezer liter, legalább ötféle, magas minőségű palackozott és hordós sört állíthatnak elő a korábbi kiskunhalasi likőripari és pezsgőgyártó vállalat, a Bacchus egykori gyártóbázisán.

A munkálatok során új, energetikailag is költséghatékony technológiai sort telepítettek, valamint informatikai eszközöket és szoftvert is vásároltak. Az elhagyott telepen már egy ideje nem folyt gyártás, ezért szükség volt infrastrukturális fejlesztésre is.

Az ügyvezető kiemelte, hogy cégük eddig élelmiszeripari tevékenységgel nem foglalkozott, éppen ezért a tervezés során részletesen felmérték a termékekre vonatkozó piaci igényt, és kutatásokat folytattak a legalkalmasabb technológiai sor összeállítására. Szabó Zoltán emlékeztetett: a homokhátsági térségben a kézműves sör gyártásának csupán egy-két éves hagyománya van, de az sem számottevő. Mivel megítélése szerint a speciális sörtípusok iránti keresletet kevesen képesek kielégíteni a régióban, a piacra lépés feltételei adottak számukra.

Elsősorban alsó erjesztésű, pilseni és lager típusú világos söröket gyártanak, de a technológia alkalmas az egyre divatosabb, számottevő piaci növekedést mutató felső erjesztésű sörök előállítására is.

Az ügyvezető tájékoztatása szerint a korszerű sörüzemi technológia három részre tagolódik: főzőházra, fermentálóra és pa­lac­ko­zóegységekre. A főzőházban főzetenként kétezer liter sörlét lehet lefőzni, a fermentáló térben pedig tizennyolc darab, kétezer literes kombi tartályban erjesztik a sört.

