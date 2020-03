Építőanyagból is beindult a spájzolás

Zavartalan az építőanyag-ellátás, a hazai gyárak termelnek, egyelőre csak az olaszországi beszerzés vált bonyolultabbá és a logisztika miatt drágábbá – tájékoztatta a Világgazdaságot Rázsóné Szórády Csilla, az ÚjHáz Centrum cégvezetője.

A piacvezető építőanyag-kereskedelmi hálózat tagjainál nincs áruhiány, de az előre vásárlások miatt ugyanaz történik, mint az élelmiszerboltokban: egyes termékek elfogynak, de mindent pótolni tudnak.

Nem az építőanyag-termelés, hanem a logisztika, az áruszállítási kapacitás most a szűk keresztmetszet, az építőanyag-kereskedések mindegyike nyitva tart az engedélyezett 15 órás zárásig. Az idősebb alkalmazottakat és a kismamákat viszont nem rendelik be munkára, és a kötelező óvintézkedések betartása mellett szolgálják ki a vásárlókat.

A forgalom most folyamatosan emelkedik a pánikvásárlások miatt, az építkezők előre gondoskodni akarnak a szükséges anyagokról, a kiszállítás viszont nem bírja a váratlanul megugrott tempót.

Egyelőre nincs összesítés, hogy mekkora a felfutás összességében a cégnél. Az Újház Zrt. tagjainak visszajelzései szerint a kivitelezők folyamatos üzemben akarnak dolgozni, amíg csak lehetséges, ehhez a kiszolgálóhálózat most képes biztosítani az ellátást. A világjárvány leállásra is kényszerítheti az építőipart, akkor a kieső termelési idő jelentős csúszásokhoz, recesszióhoz vezethet – így számolnak a kereskedők. Ráadásul az építőipar jellemzően nem az online építőanyag-kereskedelmi csatornákon keresztül, hanem személyesen rendel – erre az az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke is többször utalt –, de a digitalizálás nem egyszerű ebben a szektor sajátosságaiból adódóan.

