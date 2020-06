Évekig marad a kisker különadó

Legalább 2024-ig a központi költségvetés bevételi oldalának része marad a kiskereskedelmi különadó – derült ki a parlament honlapjára feltöltött kormányzati dokumentumból, amely a 2020–2024-es időszak államháztartási kitekintését mutatja be. Ennek alapján a kiskereskedelmi ágazatban érdekelt gazdálkodó szervezetek

a 2021-es 54 milliárd forint után

2022-ben 58,2 milliárd forintot,

2023-ban 62,7 milliárd forintot,

2024-ben 67,5 milliárd forintot fizethetnek be.

Az összeg növekedésére a forgalom várható bővülése a magyarázat. A kitekintésben az is szerepel, hogy a helyi önkormányzatok befizetései az idei 43 milliárd forint előirányzat helyett a következő időszakban valamivel 160 milliárd forint fölé emelkednek. A szolidaritási adó ugyancsak 2024-ig maradhat fenn. A helyhatóságokat érintő elképzelés, hogy a gépjárműadó-befizetéseket is a központi költségvetésbe csatornáznák. Ez a tétel 2024-ben már eléri a 95,5 milliárd forintot, 2020-ra pedig 51,5 milliárd forinttal kalkulált a büdzsé. A társasági adó is látványosan felfuthat: az idei 501 milliárdos volumen 2024-re a 681 milliárdot is meghaladhatja.

A várakozások szerint 2022-re a központi költségvetés bevételi oldala csaknem a koronavírus-járvány okozta válság előtti szintre áll vissza, 15,4 ezermilliárd forint körül alakulhat.

Még úgy is, hogy közben mind a fogyasztási típusú, mind a céges, mind pedig a lakossági befizetések elmaradnak majd a korábban tervezettől.

A teljes cikket a Világgazdaság hétfői számában olvashatja!