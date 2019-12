Ezek a háztartások lesznek az idei fűtésszezon nyertesei

Az újHÁZ Centrum szakértői minden évben megvizsgálják a fűtőanyag-piacot, hogy kiderüljön, mely fűtési módot választó háztartások zsebében marad a legtöbb pénz a szezon végére.

A legokosabb megoldás

Napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapnak a fenntarthatóságra törekvő, környezetbarát, üveghatású gázok kibocsátását teljes mértékben megelőző fűtési megoldások. Ezek az esetek többségében a megújuló energiaforrásokon alapulnak és olyan rendszerszintű eszközöket társíthatunk hozzájuk, amelyek napkollektorokkal, turbinákkal vagy fejlett generátorokkal állítják elő a villamosenergiát – mondják az újHÁZ Centrum szakértői, akik szerint

az egyszeri, nagyobb volumenű beruházások akár már néhány év alatt megtérülhetnek akkor, ha kizárólagos, vagy másodlagos fűtési megoldásként használjuk fel a megújuló erőforrásból nyert energiánkat.

Bár egyre nagyobb teret nyernek az innovatív fűtési lehetőségek, napjainkban még mindig a gáz, a villanyfűtés a leggyakoribb a hagyományos tüzelés mellett. Úgy tudni, ez utóbbi a második leggyakoribb opció, jelenleg Magyarországon összesen mintegy hatszázezer háztartás alkalmazza.

Mennyi az annyi?

Az építőanyag-kereskedelmi hálózat szakértői megvizsgálták a fűtőanyagok piacát és kiszámolták, ki jár a legjobban, illetve mely tüzelőanyagok vásárlása éri meg a leginkább a fogyasztóknak.

Minden kétséget kizáróan

a villanyfűtést alkalmazóknak kell a leginkább a zsebükbe nyúlniuk, energiaszámlájuk ugyanis kiugróan magasra emelkedhet.

Különösen igaz ez akkor, ha egyrészről nincs megfelelően szigetelve otthonuk, másrészről pedig nem energiatakarékos villanypaneleket használnak a helyiségek fűtésére – magyarázzák a szakértők.

A földgáz fűtőértéke függ az anyag minőségétől, de általánosságban véve 34 MJ/m³ közeli szinten van. Ezzel szemben a tűzifa és a brikett fűtőértéke az alapanyag minőségétől függ. Míg előbbit a fa fajtáján túl annak nedvességtartalma is befolyásolja, addig utóbbi esetében a préselési technológia is mérvadó.

A tüzelés is lehet fenntartható

A brikett fűtőértékét jelentősen befolyásolja, hogy előállítása során mekkora nyomás alatt volt. Minél tömörebb ugyanis a brikett, annál tovább ég – mutatnak rá az újHÁZ Centrum szakértői, akik szerint

az átlagos brikettel történő fűtés is fele annyi alapanyagot igényel, mint a tűzifával történő fűtés,

ráadásul 16-18 MJ/kilogrammos fűtőértéke is magasabb a tűzifáénál. Ezek esetében a fűtőérték a nedvességtartamtól és a fa fajtájától is függ. A legalacsonyabb fűtőértékkel az akác rendelkezik, de a csertölgy is csak ritkán éri el a brikett szintjét.

Felhívják ugyanakkor a figyelmet az úgynevezett biobrikettekre is, amelyek teljes mértékben megújuló energiaforrásnak számítanak, ezáltal kategóriájuk legkörnyezetbarátabb megoldásaiként tartják számon. Ezek hátránya ugyanakkor az, hogy jóval magasabb áron szerezhetők be, mint a tűzifák, előnyük azonban, hogy készen megvásárolhatók és nem koszolnak. A piaci árakon számolva azonban kijelenthető, hogy az egy egységnyi fűtőértékük magasabb áron állítható elő, mint a tűzifa esetében.

Jelenleg két út látszik kirajzolni a szilárd tüzeléssel fűtő háztartások számára. Ha környezettudatosan és kevés fizikai munkát ráfordítva szeretnék otthonuk melegét biztosítani, úgy a biobrikettek használatát javasoljuk. Amennyiben azonban kereteik nem teszik lehetővé ezek alkalmazását, úgy továbbra is az akác tűzifa megvásárlásával járnak a legjobban – húzzák alá a szakértők.