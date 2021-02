Harkocsik is használják majd a Zalazone-t

A Zalazone katalizátorként működik majd, mert a hozzá kapcsolódó beruházások további vállalkozásoknak is sok munkát jelentenek – közölte a Világgazdasággal Hamar Zoltán, a zalaegerszegi komplexumot ellenőrző, állami Autóipari Próbapálya Zala Kft. ügyvezető igazgatója.

Tartható a Zalazone ez év végére tervezett átadása, és a 45 milliárd forintos költségkerete?

Igen, ez reális. A 45 milliárd forinthoz rendelt műszaki tartalmat az év végéig át szeretnénk adni, tartjuk az ütemtervet. A munka modulonként folyik. A most folyók között vannak korábban indítottak és négy újabb is. Ez utóbbiak a kis sebességű, azaz vizes kezelhetőségi pálya, és a (ezt nem értettem, milyen) tesztfelület, amely az önvezető funkciók tesztelése szolgál, a dombok nevű modul, amelynek részeként különböző meredekségű és tapadási tényezőjű utakat építünk, végül pedig elkészül a zajmérő szakasz is. Ezeken felül már az év közepére befejezzük a városi tesztkörnyezetet teremtő smart city-t és az autópálya szakaszt.

Mit tud a smart city?

A tizenöt hektáras területen egy valósághű városias tesztkörnyezetet alakítunk ki. Az 1-3 emelet magas épületeket imitáló épülethomlokzatok kialakítása már folyik hatszáz méter hosszon. A smart city-ben alapvetően valamilyen biztonsági szempontból kritikus eseteket szeretnénk megjeleníteni, mert az önvezető autók szempontjából fontos országúti tesztelést a tesztpályán nem lehet teljesen megvalósítani. Olyan, az európai forgalomban is jellemző helyzeteket, körülményeket is kialakítunk, mint például a többsávos kereszteződés, a kerékpársáv, vagy a buszsáv.

Szó volt korábban az M76-os út igénybevételéről is.

Igen, ugyanis a projektben részt vevő autóipari cégek korábban jelezték, hogy szükségük lenne egy olyan autópályszakaszra, amelyen sebességkorlátozás nélkül tesztelhetnek, valós körülmények között. Az M7-es autópályáról Zalaegerszegre vezető, mintegy hatvan kilométer hosszú M76-os gyorsforgalmi útnak nagyjából a középső, tizenkét kilométeres szakaszát szánjuk erre a célra. A szakaszt már eleve ezen szempontok szerint, például maximum 270 kilométeres óránkénti sebességre tervezték. A mostani üzemeltetési koncepció szerint hetente egyszer zárjuk le az érintett fél útpályát a tesztelés számára, a másik megy tovább a forgalom. Ehhez lesznek igazítva a visszatartó rendszerek, például a szalagkorlát és más biztonsági megoldások. A szakasz használatát szolgáltatásként kínáljuk majd.

Mi célt szolgál a Zalazone magyar-osztrák-szlovén megállapodása?

Ez a trilaterális együttműködés teszi lehetővé az önvezető autók minél változatosabb környezetben történő tesztelését. Fontos, hogy ezek a járművek egymással és a környezetükkel is kommunikálnak, és e kommunikáció bonyolultabb, ha ezt más-más országok rendszerei között, illetve azokat váltogatva, roamingolva teszik. Azonban hibátlanul kell működnie. A Zalazone 2017-ben Európában elsőként tette lehetővé – szigorú biztonsági előírásoknak megfelelve – az önvezető járművek tesztelését.

Nem veti vissza a koronavírus-járvány a Zalazone által már kínált szolgáltatások igénybevételét?

A rendelkezésre álló elemeket már 2018 óta adjuk bérbe. Ezek a dinamikai felület, a kezelhetőségi pálya, a smart city már elkészült elemei, és a belső utak egy része. A három éve kínált pályabérlet rendszere jól működik, egyre több a vevőnk. Sőt, a múlt év ősze óta már olyan mérnöki szolgáltatásokat, eszközöket is kínálunk a pályához, amelyek abban segítik a bérlőinket, hogy minden szituációban tesztelhessék járműveiket. A covid hatását azonban mi is érezzük, hiszen a vevőink jelentés része külföldről érkezik, és számukra nehezebbé vált az országba történő belépés, és a hazautazás is. Ám mivel Európa-szerte ugyanez a helyzet, nem kerültünk hátrányba más tesztpályákhoz képest. Fő riválisunk, a spanyolországi Idiada körülményei még rosszabbak, mert az ottani járványhelyzet súlyosabb a magyarországinál. Abszolút értékben azonban csökkent a mi

megbízóink száma is.

Egyes iparágban a járványhelyzet miatt nehezebbé vált az eszközbeszerzés, az anyagellátás. Történt hasonló a Zalazone esetében is?

Szerencsére nem, a projekt a tervezettek szerint, ütemesen halad.

Az építkezés kínálta munka, és beszállítási lehetőségen felül Zalaegerszegnek mi haszna van a Zalazone-ból? Például az üzemeltetésben való részvétel?

Maga az üzemeltető szervezet legfeljebb 30-50 fős lesz, a projekt nagy előnye más: katalizátorként működik, hiszen a hozzá kapcsolódó beruházások további vállalkozásoknak is sok munkát jelentenek.

Olyan fejlesztői munkahelyek jönnek létre, amelyek nagy hozzáadott értéket állítanak elő. Az első ilyen már meg is van: az AFL 100-150 fősre tervezett fejlesztőközpontot hoz létre a kerítésünkön kívül, de közvetlen hozzáférése lesz a tesztpályához. Még nagyobb létszámot jelent majd a Rheinmetall zalaegerszegi harckocsigyára, amellyel sok szinergia kihasználására kínálkozik lehetség.

A társaságnak például a Zalazone-on belül is lesz tesztlétesítménye, amely több száz főnek teremt munkalehetőséget. Az említett AFL a mellettünk lévő innovációs parkban alakítja ki a központját, és már további multikkal is folynak a tárgyalások arról, hogy kutatóintézeteket hoznak létre a parkban. Természetesen e cégeknek köszönhetően nőni fog Zalaegerszeg iparűzési adó bevétele, emelkedik a szálláshelyein eltöltött vendégéjszakák száma, és más szolgáltatásainak igénybevétele.