Hazatér Berlinbe a NetPincér-tulajdonos

Ich bin ein Berliner – fedezte fel újra a Delivery Hero két évvel azután, hogy eladta németországi üzletét a holland Just Eat Takeaway.comnak. A német fővárosból globális hálózatot működtető étel-házhozszállító visszahódítaná a hazai piacot, saját egykori üzlete ellen szállva a ringbe, és arra számít, hogy megveri.

Sok minden történt, mióta 2018 végén a berlini Delivery Hero egy 930 millió eurós ügyletben eladta hazai üzletét amszterdami székhelyű riválisának, a Takeaway.comnak, hogy a feltörekvő piacokra koncentrálhasson. A járvány, és a nyomába lépő zárlatintézkedések időközben világszerte felduzzasztották az étel- és élemiszerházhozszállítók piacát.

Berlinben és Németországba az elmúlt években egyre kiélezettebb lett a verseny.

A Delivery Hero – a magyarországi NetPincér tulajdonosa – mégis elérkezettnek látja az időt, hogy a nyárra visszaszálljon a ringbe. „Ez egy nagy piac, és még mindig úgy érezzük, hogy a szolgáltatás a lehetőségeknél gyengébb” – idézte a Financial Times Niklas Östberget, a Delivery Hero vezérigazgatóját.

A két és fél éve kötött ügylet során – ami a holland riválisnak juttatta a Lieferheld, a Pizza.de és a Foodora márkákat – a Delivery Hero úgy ment, hogy maradt.

A vételárból csak 508 millió euró volt a készpénz, a maradékon a német csoport 18 százalékos részesedést szerzett a Takeaway.comban.

A székhely maradt Berlin, miközben a vállalat Dmartok százaiból álló hálózatot épített ki többek közt a Közel-Keleten és Ázsiában. Ezek egyetlen applikáción keresztül kínálják éttermi ételek, élelmiszerek és egyéb áruk kézbesítését nem több, mint hét percen belül.

Nemrégiben 6,9 milliárd dollárért megvették Dél-Korea piacvezető házhozszállítóját, a Woowát.

Eközben Berlinben olyan gyorsan növekvő helyi startupok vetették meg a lábukat az élelmiszerkézbesítésben, mint a Gorillas és a Fink. Ide készül Európa legnagyobbja, az isztambuli székhelyű Getir, már idén megérkezett a finn Volt, és az Uber a múlt hónapban jelentette be, hogy Eats nevű kézbesítő szolgáltatását bevezeti a német piacra. A Delivery Hero júniusban indul újra Berlinben, itt is hét percen belüli kézbesítést ígérve, majd augusztustól országszerte elkezdi bevezetni Foodpanda márkanevű szolgáltatását. Berlinben újdonságokat is szeretnének kipróbálni, és úgynevezett „felhőkonyhákra” is építenének, olyan éttermekre, amelyek kifejezetten csak kiszállításra dolgoznak.

A tíz éve alapított és 50 országban működő Delivery Hero döntése a visszatérésre egészen friss, csak a múlt hónapban született, miután lejárt az a kétéves „megnemtámadási” időszak, amit a Takeaway a szerződésben kikötött.

A régi-új riválisok egymás ellen készülő bokszolókhoz hasonlóan nyilatkoztak.

Nem feltétlenül arra számítunk, hogy belépünk, és a következő egy évben, vagy ekörül megnyerjük a piacot

– idézte a brit lap Östberget. „Ez egy tízéves játék. Természetesen úgy csináljuk, hogy elegendő pénzt tegyünk bele, hogy egyértelműen mi legyünk a kettes szám, az egyértelmű kihívók” – tette hozzá. A Reutersnak elmondta: szerinte az utóbbi két évben Németországban a szolgáltatás nem javult, hanem inkább romlott, miközben saját piacaikon ők jelentős javulást tudtak elérni. Jitse Groen, a Takeay.com vezérigazgatója szerint a verseny csak erősebbé teszi őket. „Legyőztük őket Hollandiában, az Egyesült Királyságban, Lengyelországban, Írországban és Németországban, és örömmel megtesszük újra” – mondta.