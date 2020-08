Idei rekordokat hozott a július az autópiacon

Nem hozott komoly meglepetést a hetedik hónap az autópiacon, hiszen az új és a használt autók forgalomba helyezése kapcsán továbbra is jelentős hiány látható a tavalyi adatokhoz mérten, a hazai használtautó-adásvételek azonban kedvezőbben alakulnak. Az idei évet nézve ugyanakkor mind az új autók piacán, mind a hazai tulajdonosváltásoknál rekordhónap volt a július – derül ki a Használtautó.hu elemzéséből.

Lényegében az első félévben tapasztalt tendencia folytatását hozta a július az autópiacon. Mindez azt jelenti, hogy mind az új autók piacát, mind a használtautó-importot továbbra is jelentősen visszaveti a koronavírus (és annak gazdasági következményei), ugyanakkor a hazai használtautó adásvételek kapcsán már nyoma sincs a márciusi és áprilisi megtorpanásnak.

A Datahouse Kft által a BM adataiból összeállított kimutatás szerint

júliusban új személyautóból az előző évinél még mindig 21 százalékkal kevesebbet helyeztek forgalomba.

Bár ez az április óta tapasztalt legszerényebb csökkenés, az akkori adatokhoz mérten a piac havi volumene pedig csaknem duplájára nőtt, a tavalyi év egészéhez mérten még mindig 25 százalékos hiányt láthatunk. Reménykeltő ugyanakkor, hogy a júliusi újautó-regisztráció a júniusinál 16 százalékkal jelentősebb volt, a 12 045 autós adat idei rekordot jelent.

Ahogyan az új autók piacán a drasztikus, 50 százalék feletti április-májusi hiány után második hónapja láthatunk még mindig 20 százalék feletti mínuszt az előző évhez mérten, a használtautó-importnál az eleve szerényebb, 40 százalék körüli hiányt második hónapja követ 10 százalékos csökkenés. Igaz, itt is látható némi javulás: a júniusi 10,3 százalékos mínuszt júliusban 10,1 százalékos követte, a 12 196 használt autó regisztrációja 13 százalékos bővülést hozott hatodikról hetedik hóra, a teljes év elmaradása azonban még mindig 17 százalékos.

„Akár az új autók piacát nézzük, akár a külföldi használtakét, a megtorpanás több okra is visszavezethető” – fejti ki Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője. „Az új autók piacán számos márka kénytelen volt már árat emelni a stabilan 340 forint feletti euró árfolyam miatt,

ráadásul többen szállítási problémákkal is küzdenek a tavaszi gyártáskimaradások következtében.

Az árfolyamváltozás a külföldi használt autókat is drágította a forintban fizető hazai autóvásárlók számára, az importot továbbá az utazási korlátozások, illetve az egyik budapesti vizsgahely részleges kiesése miatti lassabb regisztrációs ügyintézés is hátráltatja. A Használtautó.hu keresési adataiból és a tegnapi napon befutott tulajdonosváltási számokból is egyértelműen kiolvasható, hogy a vevők számára érdekesebbek lettek a már magyar rendszámmal futó, azonnal átíratható használt autók” – fejti ki a szakember.

A Használtautó.hu keresési adatai már májusban az érdeklődés visszatérését mutatták, ez a júniusi, az előző évhez mérten is 13, az áprilisi számokhoz viszonyítva több mint 60 százalékos bővülést mutató tulajdonosváltási adatokban is visszaköszönt, a július pedig a használtpiacon is idei rekordot hozott. A júliusi 72 282 autós adat a tavalyi évhez mérten is 1,5 százalékos bővülést jelent, ráadásul idén ennyi autó egyetlen másik hónapban sem cserélt még gazdát, ennek köszönhetően a szegmens előző évhez mért elmaradása a féléves 6 százalékról 4 százalékra csökkent.

A hetedik hó a leggyakrabban tulajdonost váltó modellek listáján is hozott egy csöppnyi változást:

a top 10-es listára – az 5-ös BMW-t letaszítva – felkerült a Renault Megane.

A Használtautó.hu – a tavaly júliusiaknál 5, az idén júniusiaknál 6 százalékkal jelentősebb – mintegy 37,5 milliós július havi keresési statisztikája alapján a böngészők márka- és modellpreferenciája nem változott. Ha viszont az importált modellek listáját nézzük, ott a tavalyiakhoz mérten a Ford Focus másodikról negyedik helyre csúszását, ezáltal a Volkswagen Passat dobogóra kerülését és a Kia cee’d tizedikről hetedik helyre sprintelését, továbbá az Opel Corsa és Meriva helycseréjét láthatjuk. Az adatok alapján a magyar vásárlók számára az autók mérete, használhatósága és tartóssága egyre fontosabb szempont, de az importot évekig vezető 3-as BMW azért továbbra is ott van a legkeresettebb, a legtöbbször gazdát cserélő és a legtöbbször behozott autók top 10-es listáján is, hiszen az újaknál többek számára elérhetőbb használt autók nemcsak közlekedési, hanem vágybeteljesítési eszközök is.

Érdekességképpen mutatjuk az új személyautók toplistáját is. Miután megkezdődtek a már csakis lágy hibridként kapható, esztergomi gyártású Suzuki Vitara és az új Skoda Octavia kiszállításai, az első félévben még a teljes piacot vezető, de az államilag támogatott hétülésesekét továbbra is uraló Dacia Lodgy az előbbiek előretörésével összetettben a harmadik helyre került, a világ legnépszerűbb személyautóján