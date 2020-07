Jónak ígérkezik a zöldség hozama

Eddig jó termést takaríthattak be a zöldségtermesztők. A jelentős tételnek számító hajtatott paradicsom és paprika, valamint a kígyóuborka termelői árai kissé a tavalyi alatt vannak – válaszolta a Világgazdaságnak Ledó Ferenc, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Ter­méktanács elnöke.

Ám a termelői árak jobban elmaradnak az egy évvel ezelőttiektől, mint a kiskereskedelmiek, vagyis a kiskereskedők a különadót beépíthették az áraikba.

Az árakról elmondottakat támasztják alá a NAIK Agrárgazdasági Kutatóintézet adatai is. Ezek szerint az elmúlt héten a belpiaci gömbparadicsom nagybani piaci átlagára kilogrammonként 260 forint volt, azaz alacsonyabb az előző hetinél és az előző évinél is.

Mérettől függően az idei 26. hetitől 16-17 százalékkal, az egy évvel korábbitól pedig 26-27,5 százalékkal maradt el az ár.

A tölteni való édes paprikán belül a 30–70 milliméteres 7 százalékkal, kilogrammonként 370 forintra, az ennél nagyobb vállátmérőjű 5 százalékkal, 460 forintra drágult egy év alatt.

Ledó Ferenc közölte, hogy az újburgonya ára is a tavalyi alatt alakul.

Most kezdik azokat a fajtákat is betakarítani, amelyeket már szabadban termesztenek. A termelők az idén jellemzően nem mentek rá a koraiságra, de a most a tárolókba kerülő fajták is nyári, nem tárolható burgonyák